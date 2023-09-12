Михаил Ведерников: Работа облизбиркома выходит на новый уровень

Работа Избирательной комиссии Псковской области выходит на новый уровень, заявил глава региона Михаил Ведерников после того, как ему вручили удостоверение губернатора 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что в этом году был проведен подомовой обход избирателей, в ходе которого их информировали о проведении выборов и способах проголосовать.
Правительство региона, продолжил Михаил Ведерников, будет и дальше оказывать поддержку облизбиркому, в том числе в плане технического оснащения.
«Впереди сложный и ответственный период. Надеюсь, вы также профессионально приступите к этой работе», - заключил губернатор.