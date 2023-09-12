Политика

Михаил Ведерников: Работа облизбиркома выходит на новый уровень

Работа Избирательной комиссии Псковской области выходит на новый уровень, заявил глава региона Михаил Ведерников после того, как ему вручили удостоверение губернатора 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для вас это был сложный период. Если говорить про выборы, никаких нарушений не зарегистрировано, явка была даже немного больше, чем в прошлый раз, что говорит о профессионализме облизбиркома», - обратился Михаил Ведерников к членам Избирательной комиссии Псковской области.

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Он напомнил, что в этом году был проведен подомовой обход избирателей, в ходе которого их информировали о проведении выборов и способах проголосовать.

«Наверное, такого еще никогда не было, - заметил глава региона. - Работа Избирательной системы Псковской области выходит на новый уровень, что не может не радовать».

Правительство региона, продолжил Михаил Ведерников, будет и дальше оказывать поддержку облизбиркому, в том числе в плане технического оснащения.

«Впереди сложный и ответственный период. Надеюсь, вы также профессионально приступите к этой работе», - заключил губернатор.