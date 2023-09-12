Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
самое время для ремонта
Снова в школу. ЛОНГРИД
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Кружки и секции в Пскове
Господин Рейтингомер
Богатство «Голубых озер»
о роли педагогов
распродажа стройматериалов
как не впасть в уныние осенью
«Истфакт» Псковские партизаны
исторический фестиваль в Выбутах
профсоюзы для общества
псковская осетинка
профсоюзы власть, работодатели
Новое в Пскове
 
 
 
ещё Политика 12.09.2023 11:582 Выборы губернатора Псковской области-2023 признали состоявшимися  12.09.2023 16:500 «Круглый стол»: Итоги ЕДГ-2023 в Псковской области. ВИДЕО 12.09.2023 16:170 Муниципальные выборы в Псковской области-2023. ИНФОГРАФИКА 12.09.2023 16:040 Виталий Рахманов: Онлайн-доступ к видеотрансляции выборов не планируется 12.09.2023 15:201 Игорь Иванов: Профсоюзы продолжат контролировать избирательный процесс в Псковской области 12.09.2023 14:551 Андрей Маковский: В кампании «Партии роста» не хватило «политической крови»
 
 
 
Самое популярное 07.09.2023 15:380 Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-го полка 76-й дивизии ВДВ 06.09.2023 14:242 Псковский торг: группа рынков «Центр» 07.09.2023 10:231 Сквер Дружбы появится на Завеличье  05.09.2023 10:382 Собака напала на двух детей в Пскове, сообщают очевидцы 05.09.2023 14:050 Свыше 70 домов остались без горячей воды из-за остановки котельной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Михаил Ведерников: Работа облизбиркома выходит на новый уровень

12.09.2023 13:05|ПсковКомментариев: 1

Работа Избирательной комиссии Псковской области выходит на новый уровень, заявил глава региона Михаил Ведерников после того, как ему вручили удостоверение губернатора 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Для вас это был сложный период. Если говорить про выборы, никаких нарушений не зарегистрировано, явка была даже немного больше, чем в прошлый раз, что говорит о профессионализме облизбиркома», - обратился Михаил Ведерников к членам Избирательной комиссии Псковской области.

Он напомнил, что в этом году был проведен подомовой обход избирателей, в ходе которого их информировали о проведении выборов и способах проголосовать.

«Наверное, такого еще никогда не было, - заметил глава региона. - Работа Избирательной системы Псковской области выходит на новый уровень, что не может не радовать». 

Правительство региона, продолжил Михаил Ведерников, будет и дальше оказывать поддержку облизбиркому, в том числе в плане технического оснащения. 

«Впереди сложный и ответственный период. Надеюсь, вы также профессионально приступите к этой работе», - заключил губернатор.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовитесь ли вы к очередной волне сезонных заболеваний?
В опросе приняло участие 41 человек
Сюжет: Единый день голосования в Псковской области - 2023 Андрей Маковский: В кампании «Партии роста» не хватило «политической крови» «Невероятный урожай грибов» сказался на явке на выборах в Псковской области - эксперт Член облизбиркома от «Яблока» не считает выборы губернатора состоявшимися и действительными Илья Стрелков сбрил бороду после спора с псковским коммунистом Михаил Ведерников: Работа облизбиркома выходит на новый уровень Михаилу Ведерникову вручили удостоверение губернатора Сотрудникам избиркома в Псковской области доплатят за долгую работу на выборах  Выборы губернатора Псковской области-2023 признали состоявшимися  Свыше 2 тысяч бюллетеней на выборах псковского губернатора признали недействительными  Игорь Сопов: Ситуацию с «посторонним» на УИК в Куньинском районе доводят до абсурда Игорь Сопов: Идет тенденция на сокращение жалоб на проведение выборов Игорь Сопов: Интерес к ДЭГ оказался выше у старшего поколения псковичей Игорь Сопов: На выборах-2023 проголосовало на 30 тысяч больше псковичей, чем в 2018 году Жалобу на незаконную агитацию рассматривают псковские правоохранители Александр Котов: Такой высокий результат — оценка работы губернатора за предшествующие пять лет Андрей Турчак: На выборах губернаторов кандидаты от ЕР одержали уверенные победы Александр Козловский: Избирательная кампания прошла легитимно и без нарушений «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2023. ВИДЕО Стали известны результаты довыборов депутатов в Куньинском и Пушкиногорском районах Олег Брячак: Выборы с каждым годом становятся более прозрачными и абсолютно законными Опубликованы предварительные результаты выборов депутатов в восьми районах Псковской области  Наталья Федорова набирает почти 70% голосов на выборах главы Псковского района Соблюдение избирательных прав проконтролировал омбудсмен в Гдовском районе Михаил Ведерников побеждает на выборах губернатора Псковской области после обработки 100% протоколов Первый замглавы Печорского района: Прошедшие выборы были конкурентными Андрей Маковский: Выборы были очень конкурентными и интересными Андрей Турчак: Для «Единой России» президентские выборы начались уже сегодня Александр Козловский: «Единая Россия» ещё раз доказала, что способна объединить граждан Игорь Романов: Избирательная кампания 2023 года была конкурентной Иван Белугин: Самая яркая кампания в Локнянском районе была у «Единой России» Петр Алексеенко удерживает второе место на выборах губернатора Псковской области Михаил Ведерников: Люди видят работу, поэтому такой результат Владимир Кузь: Кто работал, тот голоса на выборах и получил Армен Мнацаканян: Наконец-то жизнь на Новоржевской земле наладится Наталья Федорова: Дистанционное электронное голосование будет востребовано в Псковском районе Михаил Ведерников в набирает почти 85% голосов на выборах губернатора Псковской области после обработки 65% бюллетеней Петр Алексеенко: Избирательная кампания 2023 года была трудной ‹‹Единая Россия›› победила во всех муниципальных кампаниях в Псковской области по итогам ДЭГ Элла Памфилова: Ключи расшифровки итогов онлайн-голосования собраны Антон Минаков о выборах: Региональное отделение ЛДПР выложилось на максимум Стали известны результаты ДЭГ на выборах псковского губернатора За три дня голосования в облизбирком поступило 12 обращений — Игорь Сопов Действующий губернатор удерживает лидерство на выборах главы Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора Псковской области после обработки 16% бюллетеней Андрей Турчак: «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах Илья Стрелков: Выборы в Псковской области прошли честно и конкурентно Два избирателя старше 100 лет в России проголосовали с помощью ДЭГ Явка по ДЭГ на губернаторские выборы в Псковской области превысила 90% Трехдневное голосование на выборах завершилось в Псковской области Александр Козловский проверил работу избирательных участков Явка по выборам депутатов в восьми районах Псковской области превысила 30% Явка на выборах главы Псковского района приблизилась к 25% Общая явка на выборах губернатора Псковской области превысила 35% Соблюдение избирательных прав проконтролировал омбудсмен в Куньинском районе Явка на выборах главы Псковского района превысила 22% 90% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах псковского губернатора Явка на муниципальных выборах в Стругокрасненском районе приближается к 55% Артур Гайдук: Приходите на избирательные участки, голосуйте Самая низкая явка на выборах псковского губернатора пока фиксируется в Великих Луках  Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 30% Петр Алексеенко: Призываю всех приходить на выборы и голосовать более активно! Александр Козловский проголосовал на выборах губернатора Псковской области Явка на выборах Псковской области очень хорошая - Наталья Горбачева Псковичи продолжают голосовать активнее великолучан на выборах губернатора Явка на выборах губернатора Псковской области приближается к 25% Памфилова призвала выжечь каленым огнем применение админресурса на выборах Явка на выборах губернатора Псковской области превысила 20% 85% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах псковского губернатора Фейк о присутствии постороннего на УИК в Куньинском районе появился в Сети - облизбирком Наталья Горбачева про центр общественного наблюдения: Наши двери открыты Начался заключительный день голосования на выборах псковского губернатора Явка на выборах губернатора Псковской области 9 сентября приблизилась к 20% Более 1 700 псковичей проголосовали через ДЭГ минувшей ночью Одну жалобу зарегистрировали на выборах в Псковской области за два дня голосования Завершился второй день голосования на выборах губернатора Псковской области Омбудсмен побеседовал с избирателями в следственном изоляторе в Пскове Барсик перемещается по Пскову и приглашает горожан на выборы. ФОТО 80% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах псковского губернатора Олег Брячак: Неголосующие на выборах не имеют права жаловаться на жизнь Более 12% избирателей уже проголосовали на выборах главы Псковского района Явка на муниципальных выборах в Стругокрасненском районе приближается к 38% Явка на выборах псковского губернатора на 15:00 9 сентября превысила 16% Игорь Иванов: Я сделал свой выбор за сильную Псковскую область Армен Мнацаканян не стал отменять поездку на дачу и воспользовался ДЭГ Игорь Дитрих: Нас с детства воспитывали выражать своё мнение и голос «Решили делом занять»: кот-предсказатель «работает» на УИК в Великих Луках Явка на выборы губернатора в Пскове остается выше показателя по Великим Лукам На выборах главы Псковского района уже проголосовали менее 10% избирателей Явка на выборах губернатора Псковской области на 12.00 9 сентября превысила 12% Андрей Маковский пришёл на избирательный участок с сыном и супругой 100-летний ветеран проголосовал на выборах губернатора Псковской области Наибольшая активность псковских онлайн-избирателей зафиксирована утром 8 сентября Начался второй день выборов губернатора Псковской области Явка на выборах губернатора Псковской области 8 сентября составила 10,6% Мы довольны итогами первого дня голосования - Илья Стрелков Насельники Псково-Печерского монастыря приняли участие в выборах Нарушений в первый день выборов пока не зафиксировано - Игорь Сопов Уже 70% избирателей проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области Детские уголки оборудовали на избирательных участках в Псковской области Врачи Островской межрайонной больницы проголосовали через ДЭГ Анастасия Повторейко: Мы голосуем за людей, которым доверяем свое будущее Наталья Никифорова: Кому отдашь свой голос, с того и можно спрашивать Музыка звучит на Октябрьском проспекте в Пскове в день выборов Наталья Горбачёва о ДЭГ: Это интересно, просто и удобно Стала известна явка на муниципальных выборах в Псковской области на 15:00 Дмитрий Быстров принял участие в голосовании на выборах губернатора Псковской области Псковичи голосуют активнее великолучан на выборах губернатора Княгиня Ольга агитирует за ДЭГ в Пскове. ВИДЕО Явка на выборах главы Псковского района превысила 4% Николай Козловский: Участие в голосовании – это гражданский долг каждого человека Алеся Михачева: Цифровые технологии позволяют избирателям голосовать из любого места Александр Борисов: Будущее - за дистанционным электронным голосованием Александр Гончаренко проголосовал на выборах губернатора онлайн и перечислил преимущества ДЭГ Членов избирательных комиссий на выездном голосовании встречают в особой атмосфере. ФОТО Алексей Севастьянов: Участие в выборах определяет завтрашний день Борис Елкин проголосовал с помощью ДЭГ по пути на обед Дед Мороз со Снегурочкой пришли на избирательный участок в Пскове Явка на выборах псковского губернатора на 12:00 8 сентября составила менее 4% Антон Минаков отдал свой голос на выборах губернатора Псковской области Юрий Сорокин о ДЭГ: Процесс занял не больше минуты Владимир Кузь: Проголосовал в 8:01 из дома, за чашечкой кофе Депутаты Псковской городской Думы голосуют на выборах губернатора Александр Братчиков: Я голосую в первый день, потому что хочу показать пример 50% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области Главы районов Псковской области голосуют через ДЭГ на губернаторских выборах Виктор Остренко проголосовал через ДЭГ и проверил наличие своей фамилии в списках на УИК Илья Стрелков: На выборах пока не зафиксировано ни одной жалобы и ни одного нарушения Великолучане активно голосуют на выборах в Псковской области Избиратели в Псковской области идут на выборы очень активно — Игорь Сопов Андрей Козлов проголосовал через ДЭГ на выборах губернатора Псковской области Информационный центр работает в Избирательной комиссии Псковской области Спикер регионального парламента Александр Котов проголосовал на губернаторских выборах 25% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области Голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области Выборы губернатора стартовали в Псковской области
12.09.2023, 17:000 Финляндия не стала запрещать въезд на российских автомобилях 12.09.2023, 16:510 Один из торговых центров Пскова отметил свое 20-летие 12.09.2023, 16:500 «Круглый стол»: Итоги ЕДГ-2023 в Псковской области. ВИДЕО 12.09.2023, 16:410 Псков стал самым жарким местом в России 12 сентября
12.09.2023, 16:370 Разлом появился на новом тротуаре в Великих Луках. ФОТО 12.09.2023, 16:360 Состоялась титульная фотосессия «Мисс Псков-2022»  12.09.2023, 16:350 Колокольный звон прозвучал в рамках фестиваля в псковском храме Димитрия Солунского в Поле. ВИДЕО 12.09.2023, 16:170 Муниципальные выборы в Псковской области-2023. ИНФОГРАФИКА
12.09.2023, 16:100 Назван объем ТКО на территории Псковской области за восемь месяцев 12.09.2023, 16:070 Дальневосточную ипотеку сделают более привлекательной 12.09.2023, 16:040 Виталий Рахманов: Онлайн-доступ к видеотрансляции выборов не планируется 12.09.2023, 16:020 Новый специалист по эстетической гинекологии начал работу в Пскове
12.09.2023, 15:480 «Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов. ВИДЕО 12.09.2023, 15:320 Состояние городищ-убежищ и жальников проверяют археологи в Стругокрасненском районе 12.09.2023, 15:310 Неразорвавшиеся снаряды обезвредил псковский ОМОН 12.09.2023, 15:201 Игорь Иванов: Профсоюзы продолжат контролировать избирательный процесс в Псковской области
12.09.2023, 15:130 Теплая погода сохранится в Псковской области 13 сентября 12.09.2023, 15:010 Зачем нужны «культурные» ТОСы, рассказала Ольга Тимофеева 12.09.2023, 14:551 Андрей Маковский: В кампании «Партии роста» не хватило «политической крови» 12.09.2023, 14:420 Каждому по чипу
12.09.2023, 14:340 Пуско-наладочные работы проводят на новом водозаборе в микрорайоне Псковкирпич 12.09.2023, 14:202 «Невероятный урожай грибов» сказался на явке на выборах в Псковской области - эксперт 12.09.2023, 14:160 Сбер скоро запустит собственный определитель номеров для мессенджеров 12.09.2023, 14:072 Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове
12.09.2023, 14:011 Илья Стрелков сбрил бороду после спора с псковским коммунистом 12.09.2023, 13:540 Мотоциклист пострадал в ДТП на парковке псковской «Ленты» 12.09.2023, 13:521 Член облизбиркома от «Яблока» не считает выборы губернатора состоявшимися и действительными 12.09.2023, 13:490 Псковские приставы взыскали более миллиона рублей с коллекторов за нарушения
12.09.2023, 13:360 Лису заметили на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 12.09.2023, 13:180 Концерт мастеров колокольного звона пройдет в Пскове 12.09.2023, 13:051 Михаил Ведерников: Работа облизбиркома выходит на новый уровень 12.09.2023, 13:001 Начинается видеотрансляция круглого стола об итогах Единого дня голосования
12.09.2023, 12:510 Заканчивается набор в восьмую псковскую Школу межэтнической журналистики 12.09.2023, 12:481 Михаилу Ведерникову вручили удостоверение губернатора 12.09.2023, 12:340 Эстония и Латвия присоединяются к европейской системе ПВО 12.09.2023, 12:210 Судимая великолучанка снова попалась на краже велосипеда
12.09.2023, 12:080 Ушла из жизни ветеран кафедры иностранных языков псковского университета Таисия Николаева 12.09.2023, 12:072 Сотрудникам избиркома в Псковской области доплатят за долгую работу на выборах  12.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Ольгой Тимофеевой о пользе «культурных» ТОСов 12.09.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 сентября
12.09.2023, 11:582 Выборы губернатора Псковской области-2023 признали состоявшимися  12.09.2023, 11:520 Свыше 2 тысяч бюллетеней на выборах псковского губернатора признали недействительными  12.09.2023, 11:480 Не лишиться бы статуса ЮНЕСКО: судьба псковского храма стала предметом спора экспертов 12.09.2023, 11:390 Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 16 сентября
12.09.2023, 11:260 Булыжную мостовую Кахановского бульвара раскрыли дорожники при ремонте Октябрьского проспекта в Пскове 12.09.2023, 11:200 Распределительный газопровод ввели в эксплуатацию в порховской деревне Подсевы 12.09.2023, 11:160 Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин 12.09.2023, 11:080 «Круглый стол»: Итоги ЕДГ-2023 в Псковской области
12.09.2023, 10:590 Поездка в Печоры закончилась для четырех кубинцев выдворением из страны 12.09.2023, 10:480 Газоны вдоль проезжей части в Пскове стригут сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 12.09.2023, 10:460 Пропавшую пенсионерку нашли в порховской деревне Лютые Болоты 12.09.2023, 10:430 «Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов
12.09.2023, 10:410 Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского отмечают православные 12 сентября 12.09.2023, 10:270 Фотофакт: Одностороннее движение ввели на улице Алмазной в Пскове 12.09.2023, 10:170 Почти 13 тысяч детей отдохнули в лагерях Псковской области этим летом 12.09.2023, 10:020 Доски подожгли у жилого дома в Великих Луках
12.09.2023, 09:500 Традиционный псковский декор раскрыли реставраторы Благовещенской церкви в Печорах 12.09.2023, 09:400 Путин призвал не делать страхование жилья обязательным 12.09.2023, 09:260 Торговать личной информацией о россиянах станет проблематично 12.09.2023, 09:150 Умерла советская и российская актриса Мария Скуратова
12.09.2023, 09:000 Запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов - Алексей Войлуков 12.09.2023, 08:450 Спрос на рабочих вырос в Псковской области почти на 60% 12.09.2023, 08:280 Товарооборот между Россией и КНР вырос на 40% в 2023 году 12.09.2023, 08:110 Международный день вязания крючком отмечают 12 сентября
12.09.2023, 07:570 Пенсионерка с палкой пропала в порховской деревне Лютые Болоты 12.09.2023, 07:440 Российские космонавты побили рекорд по длительности полета на МКС 12.09.2023, 07:310 Производство красной икры в России в 2023 году может удвоиться 12.09.2023, 07:170 Высокий 38-летний мужчина пропал в дновской деревне Рвы
12.09.2023, 07:000 Рекордно теплую погоду ждут в Пскове на неделе 12.09.2023, 03:300 Мошенники предлагают установить iOS 17 раньше ее выхода 11.09.2023, 22:000 Фальшивую пятитысячную купюру нашли в Пскове 11.09.2023, 21:500 Прощание с бывшим сотрудником псковского облздрава Ольгой Котиной состоится 12 сентября
11.09.2023, 21:400 Футболисты СИЗО-2 стали призерами турнира среди организаций Великих Лук 11.09.2023, 21:300 Пьяная псковичка набросилась на сотрудницу полиции 11.09.2023, 21:200 Средняя отпускная цена на горбушу упала в России 11.09.2023, 21:140 Сборная России с футболистом из Пыталово проиграла во втором матче с Египтом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru