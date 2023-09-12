Политика

Игорь Романов: Мой результат в губернаторской кампании стабилен

Председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов принимал участие в выборах губернатора Псковской области уже во второй раз, и результат у него примерно одинаковый. Об этом политик рассказал в ходе круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для меня, второй раз участвующего в губернаторской кампании, процент тот же. Это стабильность. В этот раз чуть меньше из-за того, что и количество избирателей в регионе уменьшилось с 2018 года: пандемия унесла многие жизни людей, и переезды из региона из-за отсутствия работы, это все сказывается в большей степени на проценте», - сказал Игорь Романов.

В целом электоральный сезон для «Партии роста» прошел неплохо, продолжил он.

Игорь Романов отметил, что вместо него депутатом от «Партии роста» в Плюсском районе теперь станет следующий по списку — руководитель аппарата регионального отделения партии Иван Сверчков. Сам Игорь Романов теперь будет депутатом в Печорском районе.

Напомним, в этом году Игорь Романов набрал на выборах губернатора Псковской области 2,36% голосов.