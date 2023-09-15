Политика

Андрей Маковский: На выборах у «Новых людей» были и победы, и поражения

На выборах-2023 у партии «Новые люди» в Псковской области были и победы, и поражения. Об этом председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Кампания была интересная, конкурентная. Здесь для нас были и победы, и поражения. Мы хорошо себя показали в Невельском районе, я очень рад, что там будет представитель от "Новых людей" — Любовь Ефименко, у нее уже есть программа, она связана со здравоохранением, с проблемами рожениц», - рассказал Андрей Маковский.

Одно из поражений «Новые люди» потерпели в Печорском районе — там их депутатский мандат перешел «Партии роста». «Однако мы политические союзники, так что не жалко. У нас есть общие цели, общее видение картины по бизнесу», - отметил председатель регионального отделения партии «Новые люди».

«Самое обидное поражение — в Опочке. Было положено много сил, там проблема со свинофермами, с мусором, мы ее поднимали, и сейчас не отпустим. Там буквально не хватило 30 голосов, но выборах такое, к сожалению, бывает, и второй год подряд нам не хватает в одном из районов 30 голосов», - заметил Андрей Маковский.