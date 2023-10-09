Политика

Ключевые положения народной программы «Единой России» отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов

Промежуточные итоги реализации народной программы «Единой России» и финансирование её положений в проекте бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, при участии секретаря Генсовета Андрея Турчака, координаторов направлений народной программы, а также министров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Единая Россия»

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, работая над проектом бюджета, партия старалась максимально учесть пожелания избирателей.

«На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым учёным, социально ориентированным некоммерческим организациям», — сказал председатель партии.

Он сообщил, что в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% — до более чем 20 триллионов рублей.

«Это соответствует целям народной программы и партийных проектов. Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ. И продолжить проекты, которые обеспечивают качество жизни людей, делают жизнь комфортной, благополучной и безопасной. Включая, конечно, новые регионы», — отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов «Единой России» в бюджете является поддержка Вооруженных Сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым.

«Это высший приоритет. Ему нужно уделить особое внимание. Чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса. От этого напрямую зависит наша будущая Победа», — сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что и другие приоритеты «Единой России» должны найти отражение в главном финансовом документе. В частности, развитие села и финансирование соответствующей госпрограммы.

«В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей народной программы партия предлагает добавить к этим средствам ещё практически 26,5 миллиардов рублей на трёхлетку. Уверен, что Министерство сельского хозяйства нас поддержит. С Минфином мы необходимые консультации провели», — сообщил Дмитрий Медведев.

Дополнительно профинансировать «Единая Россия» предлагает и программу вовлечения в оборот сельхозземель.

«Для нас сейчас это вопрос не праздный. Достаточно посмотреть, какие процессы в сфере продовольствия идут во всём мире. В прошлом году в бюджете на эти цели было предусмотрено 5 миллиардов рублей. В нынешнем проекте заложено уже около 17 миллиардов. Но и эту сумму "Единая Россия" считает не вполне достаточной. Прошу Министерство сельского хозяйства и Минфин проработать возможность увеличения финансирования ещё на 10 миллиардов рублей», — обратился к министрам председатель партии.

Обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики.

Например, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 миллиардов дополнительно, на классное руководство — более миллиарда рублей. Из новых направлений финансирования отдельно выделено допфинансирование на советников директоров по воспитанию в колледжах — по 2 миллиарда ежегодно. На безопасность школ в новых регионах — 9,3 миллиарда рублей ежегодно дополнительно. Предусмотрены средства на капремонт школ, на обеспечение их новыми автобусами.

Дополнительного финансирования, считают в «Единой России», требует программа «Профессионалитет». Это поможет выполнить поручение Президента по подготовке миллиона специалистов за пять лет. Сейчас в проекте бюджета предусмотрено по 7 миллиардов, чтобы 70 техникумов и колледжей ежегодно получали по 100 миллионов. Партия предлагает дополнительно выделить 9 миллиардов рублей на программу. Инициативу поддержал Минфин.

«Мы отработаем этот вопрос и будем определять вместе с коллегами-депутатами необходимые источники», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Ещё одно предложение партии — увеличить финансирование на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиардов рублей. Сейчас на эти цели в 2024 году заложен 691 миллион рублей на 86 центров занятости. При этом в 2023 году модернизируется 550.

«Увеличение средств на модернизацию центров занятости проработаем с коллегами ко второму чтению», — сказал Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что в проекте бюджета нашло отражение всё, что предусматривалось в программном документе «Единой России».

«Уровень роста номинальных заработных плат бюджетников в 2024 году составляет почти 10%. Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это порядка 10 миллионов детей. В образовании предусматриваются ресурсы на капремонт школ. Новые места в школах — 1300 школ, как мы планировали, будет обеспечено необходимым софинансированием. С начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 1700 новых ФАПов, отремонтировано 6 тысяч амбулаторий, поликлиник. Финансируется ряд других мероприятий, в том числе, программа медицинской реабилитации, предусматриваются необходимые ресурсы на онкологические заболевания и сердечно-сосудистые», — сказал Антон Силуанов.

В свою очередь, Андрей Турчак остановился на реализации положений народной программы. Он отметил, что за первое полугодие она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тысяч социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.

«Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тысяч школ и 2,5 тысяч медицинских учреждений. Введены 1,5 тысячи быстровозводимых ФАПов и 349 культурно-досуговых центров на селе. Отремонтировано более 1,2 тысяч почтовых отделений и 301 общежитие вузов. Благоустроены 16 тысяч дворов, общественных территорий. По программе социальной догазификации газифицировано 375 тысяч домовладений и 723 тысячи земельных участков», — сообщил Андрей Турчак.

С июня программа распространяется на новые регионы. Как отметил секретарь Генсовета партии, это уже позволило восстановить 2,5 тысячи многоквартирных домов и более 150 соцобъектов.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул — бюджет, действительно, формируется в крайне непростых условиях.

«Но "Единая Россия" вне зависимости от этих условий продолжит добросовестно исполнять обещания, которые дала гражданам в своей народной программе», — заключил Дмитрий Медведев.

Ключевым направлением народной программы депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский считает образование.

В этом году пристальное внимание было приковано к строительству и капитальному ремонту важных объектов социального значения – школ. Десять образовательных учреждений, которые в этом году включены в программу капремонта, находились на особом контроле у депутатов всех уровней.

«По состоянию на сегодняшний день ремонты во всех 10 образовательных организациях, которые располагаются в Себеже, Острове, Печорах, Великих Луках, а также Куньинском, Гдовском, Псковском, Великолукском, Струго-Красненском и Пушкиногорском районах, завершены», - отметил Александр Козловский.

В других сферах жизни Народная программа в Псковской области также активно реализуется: благоустраиваются территории, оснащаются и ремонтируются объекты здравоохранения, вводятся в оборот сельхоз земли, ремонтируются дороги, устанавливаются вышки мобильной связи, повышается транспортная доступность региона, развивается туризм, улучшаются условия проживания людей.

Так, например, псковичи подали свыше 19 тысяч заявок на догазификацию. За два года работы программы догазификации газ подвели к 12 тысячам домовладений, добавил Александр Козловский.