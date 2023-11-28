В составе псковского регионального политсовета «Единой России» произошла ротация

Состав Регионального политического совета реготделения «Единой России» обновили на XXIX конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которая проходит в Пскове 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский объявил, что в рамках обновления в состав Регионального политического совета реготделения «Единой России» вошли Елена Бибикова, Алексей Наумец, Наталья Федорова, Галина Никитина и Татьяна Пчеленко.
Ранее сообщалось, что обновлен состав президиума Регионального политического совета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».