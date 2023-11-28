Политика

Обновлен состав президиума псковского регионального политсовета «Единой России»

Состав президиума Регионального политического совета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» обновили на XXIX конференции регионального отделения партии, которая проходит в Пскове 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский объявил, что новыми членами президиума Регионального политического совета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» станут Елена Бибикова, Алексей Наумец и Наталья Федорова.

В связи с ротацией прекращены полномочия Александра Братчикова, Валентины Понизовской, Владимира Яникова.

Решение о обновлении состава президиума члены партии принимали при помощи тайного голосования методом бюллетеней. В голосовании приняли участие 70 членов партии, 68 голосов - за, против - нет. Два бюллетеня признали недействительными.