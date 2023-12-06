Политика

Вопрос о назначении выборов президента рассмотрят в Совете Федерации

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Об этом председатель комитета Андрей Клишас сообщил в своем Telegram-канале.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Вопрос будет внесен на рассмотрение очередного пленарного заседания Совета Федерации 7 декабря 2023 года», - сообщил Андрей Клишас.

Напомним, пока официально о своем намерении принять участие в выборах президента не заявлял ни один кандидат.

Представители партии «Единая Россия» ни раз на различных площадках заявляли, что партия уже включилась в предвыборную гонку и готова оказать поддержку своему кандидату, которым, по ожиданиям, окажется действующий президент Владимир Путин.

Вопрос о потенциальных кандидатах на участие в выборах президента регулярно поднимается в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Руководитель Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский предположил, что «Новых людей» на выборах президента представит лидер партии Алексей Нечаев.

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков заявлял, что на предстоящих выборах ожидается жесточайшая борьба, и ЛДПР на выборах президента, скорее всего, представит Леонид Слуцкий.

Руководитель Псковского областного отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак заявлял, что сам собирается принять участие в президентских выборах, но в следующих. А сейчас, по его мнению, не время «раскачивать лодку».

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко имя потенциального кандидата от партии не называл, однако отмечал, что основной инструмент борьбы за власть для КПРФ — это участие в выборах.