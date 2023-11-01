Политика

«Политбюро» с Петром Алексеенко: вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Политбюро», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 ноября. Когда политики боятся сказать лишнее и стремятся лакировать действительность, кто-то должен задавать им острые вопросы и поднимать неудобные темы. Важно не замалчивать проблемы, а говорить о них вслух. В этом - миссия нового совместного проекта интернет-портала Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM».

«Политбюро» - это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Трепещите. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Новый проект, с одной стороны, продолжает линейку общественно-политических программ «ПЛН FM» (таких, как «Двое на одного», «Армрестлинг», «Собственной персоной», «Особое мнение»), а с другой стороны - он будет отличаться от уже существующих передач форматом и манерой ведения интервью.

Собеседником ведущего, главного редактора ПЛН Александра Савенко сегодня стал лидер псковских коммунистов, депутат регионального парламента Петр Алексеенко.

Согласен ли первый секретарь обкома с критическими замечаниями в адрес партии в политических Telegram-каналах? Если бы псковскому коммунисту предложили занять пост лидера КПРФ - согласился бы, и если да - то что стал бы менять в организации? Сколько стоят бренд КПРФ и позиция коммунистов на переговорах с властью? Ответы на эти и многие другие вопросы получили в программе «Политбюро».