Политика

Андрей Маковский в «Политбюро»: почему «Новые люди» малоотличимы от старых партий. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Политбюро», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 ноября. Сегодня пришло время держать удар депутату Псковского областного Собрания, руководителю регионального отделения партии «Новые люди» Андрею Маковскому.

Как всегда, ведущий программы - главный редактор ПЛН Александр Савенко поставил перед своим очередным собеседником вопросы ребром. Зачем надо было создавать партию «Новые люди», если по итогу она мало чем отличается от уже существующих политических объединений и ее, вероятно, скоро объединят с «Партией роста»? Почему реготделение «Новых людей» не оправдало авансов, пассивно, проигрывает на муниципальных выборах и, кажется, даже не стремится стать по-настоящему массовым? Устраивает ли Андрея Маковского положение, при котором он, с одной стороны, скован партийными установками, а с другой - должен следовать указаниям региональной власти? Не жалеет ли он, что уехал в Псков и занимается политикой, а не остался в родном Саратове и не стал профессиональным футболистом?

Напомним, «Политбюро» - новый проект радио «ПЛН FM». Это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Трепещите. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.