Политика

Антон Минаков в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Политбюро», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 ноября. Участником программы стал региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

Ведущий программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставил перед собеседником вопросы ребром. Разговор пошел о месте Либерально-демократической партии России в политической системе после смерти многолетнего бессменного лидера организации Владимира Жириновского, проблемах и перспективах регионального отделения ЛДПР, а также на другие актуальные темы.

Напомним, «Политбюро» - новый проект радио «ПЛН FM». Это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.