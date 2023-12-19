«Гонки по вертикали»: Что, новый хозяин, надо? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Темы этого выпуска:
- Первый пошел. Неделя под знаком выдвижения на выборы президента России Владимира Путина.
- Государственных и муниципальных управленцев оценят по-новому. К чему следует готовиться псковским чиновникам и тем, кто только собираются ими стать.
- Время подводить итоги. Чем порадуют Псковская Лента Новостей, радио «ПЛН FM» и канал ПЛН-ТВ в последние дни декабря?
С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.