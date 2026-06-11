Слуцкий, Кавшар и Минаков могут возглавить список ЛДПР на выборах в Псковской области

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар и региональный координатор организации Антон Минаков могут войти в тройку лидеров списка кандидатов от ЛДПР на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области. Свое видение головной части списка депутат Заксобрания области Антон Минаков высказал в прямом эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Прошло заседание высшего совета, на котором был утвержден предварительный список кандидатов, который я представил в центральный аппарат. По процедуре, данный список должен быть утвержден или не утвержден на региональной конференции, которая пройдет, скорее всего, в конце этого месяца. Тогда список кандидатов на 100% будет ясен. А чтобы не делать сейчас тайны, я могу сказать, что лично я вижу тройку кандидатов по единому списку следующим составом: Леонид Слуцкий, как председатель партии. Второе место - Элеонора Кавшар. Наш куратор по Псковской области. Третье место, как правило, занимает региональный координатор, то есть, ваш покорный слуга», – пояснил Антон Минаков.

Фото: Элеонора Кавшар / Telegram

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР после смерти ее лидера Владимира Жириновского, который возглавлял партию с 1989 года. Неоднократно посещал Псковскую область и считает ее своим «местом силы».

Элеонора Кавшар является заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике. Начала свой путь в политике на Дальнем Востоке, где входила в состав Совета Молодежного парламента при Государственной Думе РФ от Хабаровского края и участвовала в работе Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.