Штаб общественного наблюдения за выборами откроется на улице Советской в Пскове. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба Наталья Горбачева сообщила в ходе онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.
Здание Общественной палаты Псковской области находится по адресу: улица Советская, 15А в Пскове.
Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).