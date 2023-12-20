Политика

Штаб общественного наблюдения за выборами откроется на улице Советской в Пскове

Штаб общественного наблюдения за выборами откроется на улице Советской в Пскове. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба Наталья Горбачева сообщила в ходе онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.

«Штаб будет открыт, но у нас поменяется локация. Штаб общественного наблюдения мы планируем открыть в здании Общественной палаты Псковской области. Там тоже созданы все условия», – рассказала Наталья Горбачева.

Здание Общественной палаты Псковской области находится по адресу: улица Советская, 15А в Пскове.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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