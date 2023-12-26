Политика

Рекорд по числу голосующих онлайн планируют побить на выборах президента РФ

Установленный во время Единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре этого года рекорд по числу проголосовавших онлайн будет побит на президентских выборах в марте 2024 года, считает сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов.

ЕДГ-2023 года также установил рекорд по числу голосующих онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования — ДЭГ (без учета Москвы, которая выбирает на собственной платформе), — 1 млн 72 тысячи человек. Явка составила 88%. В столице же дистанционно поставили галочку свыше 2,7 млн человек, пишут «Известия».

«Здесь с большой уверенностью можно говорить, что, конечно, людей будет больше, потому что система ДЭГ просто охватывает большее число регионов. То есть, даже если мы считаем, что у нас не увеличится процент выбирающих форму голосования онлайн, а он может увеличиться, то из чистой математики мы понимаем, что голосующих будет, конечно, больше, чем во время Единого дня голосования», — заявил Олег Артамонов.

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По его словам, число тех, кто отдаст свой голос на федеральной платформе ДЭГ, может составить порядка 1,5-2 млн человек.

При этом если в Москве в онлайн-формате выскажут свою волю как минимум такое же количество, сколько было на ЕДГ-2023, то общее число участников дистанционного голосования составит около 5 млн.

На выборах в марте 2024 года впервые за кандидатов на пост президента можно будет проголосовать дистанционно. Такую форму применят в 29 регионах (с учетом Москвы), она может охватить порядка 38 млн человек, сообщили в Центризбиркоме.

Во время Единого дня голосования ДЭГ был доступен в 25 регионах. Тогда председатель ЦИК России Элла Памфилова оценивала потенциальный охват избирателей в 21,5 млн человек.