Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина

Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу: putin2024.ru.
На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Представлены также видеоматериалы об основных моментах кампании.
Кроме того, есть раздел о некоторых важных достижениях России в последние годы.
Сайт создан командой российских IT-специалистов.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. В Псковской области выборы пройдут с использованием системы ДЭГ.