Политика

Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина

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Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. В Псковской области выборы пройдут с использованием системы ДЭГ.

Кроме того, есть раздел о некоторых важных достижениях России в последние годы.

На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Представлены также видеоматериалы об основных моментах кампании.

Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу: putin2024.ru .

В опросе приняло участие 232 человека

В опросе приняло участие 232 человека

Ничего не жду.

Надеюсь прожить 2024 год не хуже предыдущих.

Собираюсь найти себя, поменять сферу деятельности.

Планирую больше путешествовать.

Надеюсь укрепить свое финансовое положение.

Хотелось бы стабильности, возможности планировать жизнь.

Думаю, тенденция сохранится, нас ждут новые потрясения.

Жду мира, стабилизации международной обстановки.

Чего ждёте от 2024 года?

Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина

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