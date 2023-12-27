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Политика

Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина

29.12.2023 13:41|ПсковКомментариев: 0

Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу: putin2024.ru.

На сайте представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Представлены также видеоматериалы об основных моментах кампании.

Кроме того, есть раздел о некоторых важных достижениях России в последние годы.

Сайт создан командой российских IT-специалистов.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. В Псковской области выборы пройдут с использованием системы ДЭГ.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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