Виталий Рахманов: ДЭГ — хороший пример цифровой трансформации

Дистанционное электронное голосование — это хороший пример цифровой трансформации, оно несет массу позитивных изменений. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.
Он отметил, что сам уже зарегистрировался на участие в ДЭГ: «Я и мои близкие уже сделали свой выбор: все зарегистрировались на ДЭГ буквально сегодня утром. Этом, наверное, первое, что я сегодня сделал в телефоне».
Доверие к ДЭГ вырастет со временем, продолжил Виталий Рахманов. «Говоря про ДЭГ, я всегда привожу один пример. Когда-то ведь появилось электричество, первый радиоприемник — и к этим новым технологиям доверия не было, но сейчас они вошли в нашу жизнь, без них мы не представляем свое существование. Так же будет и с ДЭГ. Все новое пугает, но со временем, когда мы начинаем этим пользоваться, начинаем понимать. Когда мы прочувствуем, что это такое, появится и доверие», - считает начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.
Он напомнил, что ДЭГ в Псковской области будет применяться уже в третий раз, и количество зарегистрированных пользователей растет, что показывает и рост доверия к этой системе.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.