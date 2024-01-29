Политика

Виталий Рахманов: ДЭГ — хороший пример цифровой трансформации

Дистанционное электронное голосование — это хороший пример цифровой трансформации, оно несет массу позитивных изменений. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«В целом ДЭГ — это хороший пример цифровой трансформации в той области, которая очень долгое время никак не менялась. Как и любая другая цифровая трансформация, она несет за собой огромный пласт позитивных изменений. Прежде всего использование ДЭГ снижает затраты на организацию выборов. Если бы не было классического способа, организовать выборы с ДЭГ было бы гораздо дешевле. Также это удобно, когда ты сидишь дома, на даче — где бы ты ни был, спокойно можешь исполнить свой гражданский долг и сделать выбор за того или иного кандидата. Ну и это гораздо безопаснее и быстрее, чем традиционное голосование», - сказал Виталий Рахманов.

Он отметил, что сам уже зарегистрировался на участие в ДЭГ: «Я и мои близкие уже сделали свой выбор: все зарегистрировались на ДЭГ буквально сегодня утром. Этом, наверное, первое, что я сегодня сделал в телефоне».

Доверие к ДЭГ вырастет со временем, продолжил Виталий Рахманов. «Говоря про ДЭГ, я всегда привожу один пример. Когда-то ведь появилось электричество, первый радиоприемник — и к этим новым технологиям доверия не было, но сейчас они вошли в нашу жизнь, без них мы не представляем свое существование. Так же будет и с ДЭГ. Все новое пугает, но со временем, когда мы начинаем этим пользоваться, начинаем понимать. Когда мы прочувствуем, что это такое, появится и доверие», - считает начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.

Он напомнил, что ДЭГ в Псковской области будет применяться уже в третий раз, и количество зарегистрированных пользователей растет, что показывает и рост доверия к этой системе.

Смотрите также Стартовала регистрация на ДЭГ в Псковской области

Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.