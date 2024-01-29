Стартовала регистрация на ДЭГ в Псковской области

Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открылась на портале gosuslugi.ru сегодня, 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Для регистрации на участие в ДЭГ на главной странице портала нужно найти раздел «Полезные сервисы» и нажать на баннер «Выборы президента Российской Федерации».
Сайт перенаправит в раздел «Мои выборы», где можно подать заявление, чтобы проголосовать дистанционно. В разделе можно изучить и информацию о кандидатах, принимающих участие в выборах.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.