Илья Стрелков: Наблюдатели — это ангелы-хранители легитимности

Наблюдатели имеют огромное значение в соблюдении легитимности выборов. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что на Форуме наблюдателей Псковской области, который пройдет 6 марта, наблюдатели смогут не только поделится знаниями и опытом друг с другом, но и услышать мнения федеральных экспертов.
«На форуме будет фиксация всех знаний наблюдателей, финальных сбор перед избирательной кампанией», – уточнил председатель Общественного штаба.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.