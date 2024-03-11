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Опрос ПЛН-ТВ. Как псковичи планируют проголосовать: дистанционно или на избирательном участке?

11.03.2024 21:27|ПсковКомментариев: 0

Чуть меньше недели остается до главной выборной кампании нашей страны. 11 марта завершается прием заявок на ДЭГ. Как псковичи будут голосовать, смотрите в сюжете ПЛН-ТВ. 

Теги: #выборы президента #ПЛНТВ
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы президента - 2024 Опрос ПЛН-ТВ. Как псковичи планируют проголосовать: дистанционно или на избирательном участке? Более трети респондентов ПЛН проголосуют на выборах президента с помощью ДЭГ Завершается прием заявок на ДЭГ Слуцкий уже не приедет в Псковскую область - Илья Стрелков Документы доверенного лица кандидата от КПРФ Сергея Матвеева исправили, он участвует в дебатах - Илья Стрелков Илья Стрелков: Мы видим доверие к системе ДЭГ со стороны избирателей Форум наблюдателей Псковской области может стать ежегодным «Дневной дозор»: об оценке механизмов наблюдения за выборами «Дневник выборов-2024». 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