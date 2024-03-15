Политика

Михаил Ведерников проголосовал на выборах президента России в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в голосовании на выборах президента России. Глава региона посетил избирательный участок №5, расположенный в Городском культурном центре, в первый день голосования - 15 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Александр Елисеев / ПЛН

«Сегодня начались главные выборы в нашей стране. Сегодня как никогда важно объединиться всем и проголосовать за будущее области и страны. Тем более, что сделать это удобно», - отметил губернатор.

С работой участка губернатора познакомила председатель ТИК города Пскова Анна Садовникова.

Напомним, избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00.

Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

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Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.