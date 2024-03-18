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Политика

Игорь Сопов: Традиционно нарушений при проведении голосования не было

18.03.2024 16:37|ПсковКомментариев: 0

Нарушений и жалоб при проведении голосования на выборах в Псковской области не было, это уже традиция. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 марта. 

«Традиционно при проведении выборной кампании в Псковской области нарушений и жалоб не бывает. Мы провели кампанию без одной жалобы. Были три обращения, мы подготовили заявителям ответы», - сказал Игорь Сопов. 

Абсолютно все наблюдатели, в том числе международные, довольны работой избирательной системы Псковской области и не имеют к ней претензий, добавил глава облизбиркома. 

Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона. 

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 5,29% голосов (18 042), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») - 5,23% голосов (17 819), председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,48% голосов (11 867).  

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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