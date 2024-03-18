Политика

Президентские выборы. Итоги

В воскресенье 17 марта в России завершилась кампания по выборам главы государства. Как и прогнозировали эксперты, с огромным отрывом от других участников победил действующий президент Владимир Путин. По предварительным данным, он получил более 87 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, - и это абсолютный рекорд за все время проведения президентских выборов.

Показатель победителя в Псковской области (почти 85 процентов) вполне сопоставим с общероссийским результатом. Он превосходит показатели в большинстве субъектов РФ, в том числе Северо-Запада (по предварительным данным, Псковская область в СЗФО по этому показателю идет на третьем месте, уступая лишь Ленинградской и Калининградской областям). Результат за президента и уровень явки (68,6% - по предварительным подсчетам, 6-е место в СЗФО) - лучшие за всю новейшую историю Псковской области. На это обстоятельство обратил внимание губернатор Михаил Ведерников. Комментируя по горячим следам итоги трехдневного голосования 15-17 марта, он заключил: «Такого результата не было никогда».

В Псковской области кампания прошла штатно, без эксцессов, грубых нарушений и громких ЧП - вроде тех, что были зафиксированы в дни выборов в ряде регионов, где злоумышленниками предпринимались попытки поджечь участки и залить урны зеленкой.

У нас ничего подобного не происходило. В целом региональная власть и областная избирательная комиссия во главе с председателем Игорем Соповым отработали штатно и эффективно. Политблок правительства во главе с вице-губернатором Александром Серавиным продемонстрировал, что может выполнять задачи в различные периоды - хоть в былые времена, хоть в условиях новой политической реальности, с использованием технологии дистанционного электронного голосования, в чем Псковская область если уж и не впереди России всей, то в числе лидеров.

Если главный итог кампании был давно и легко прогнозируем, то вопрос, кто станет вторым, являлся основной интригой выборов. Напомним, что ситуация в этом отношении менялась. Как свидетельствовали результаты социологических исследований, за несколько недель до голосования коммуниста Николая Харитонова опережал кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, затем они шли, как говорится, «ноздря в ноздрю». Однако по итогам голосования статус-кво не изменился: представитель КПРФ, традиционно являющейся «партией №2», стал вторым (при этом показал худший за всю историю компартии результат на выборах президента - 4,3%). Претендент от «Новых людей» с 3,8% стал третьим. В Псковской области последовательность кандидатов оказалась та же - однако оба набрали несколько больше, чем в среднем по стране: Харитонов - 5,29%, Даванков - 5,23% (результаты почти одинаковые - разница в абсолютных цифрах составила чуть больше 200 голосов). Как бы то ни было, следует признать: Владислав Даванков - показал достойный результат.

Можно сказать и по-другому: Даванков выступил круто. Будучи политиком системным и представляя парламентскую партию, он сумел аккумулировать часть протестного электората, что показывают результаты голосования в крупных российских центрах и за границей. В этой связи не представляются беспочвенными опасения, что ему теперь, образно говоря, подрежут крылья.

Как отмечают авторы федеральных политических Telegram-каналов, по данным независимых экзит-полов, уровень его поддержки был значительно выше итоговых 3,8%. По мнению комментаторов, некая «недосказанность с результатом Даванкова становится самым слабым местом избирательной кампании; если брать результаты независимых экзитов, результат Даванкова в 14% формирует ядро недовольства и нового запроса к власти». То, что второе место Даванкова оказалось не у него, по мнению этих наблюдателей, свидетельствует, что Кремль просто закрывает глаза на этот запрос. Победа Харитонова в борьбе за второе место, по мнению авторов, политических Telegram-каналов, связана с решением, принятым в администрации президента.

Так или иначе, самый молодой кандидат на равных боролся с представителем КПРФ и едва не обошел его - подобное прежде не удавалось никому. При этом следует отметить, что кандидат Николай Харитонов изначально выглядел слабо. Выдвинув его, а не кого-то из более ярких партийных лидеров, коммунисты совершили явную ошибку (если исходить из того, что выдвинули сами, а не вынужденно, под влиянием властей). На самом деле у них был выбор. Они могли найти молодого политика социал-демократического толка - под будущую трансформацию в социал-демократическую партию. Это один путь. Другой - выдвижение «левака»-радикала. но из всех возможных вариантов был избран самый неудачный - выдвижение ветерана из старой обоймы. Как итог - проголосовать за Харитонова пришли только ностальгирующие по советским временам сторонники КПСС.

Партия показала худший результат за всю историю участия в президентских выборах, что, как говорят острые на язык обозреватели, вбивает «осиновый клин в коммунистическое тело».

Кандидатский квартет замкнул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В целом по России он набрал 3,17%, в Псковской области чуть больше - 3,48%. Этот результат не идет ни в какое сравнение с показателями экс-лидера партии Владимира Жириновского, особенно - в лучшие его годы. Объяснений невысокому показателю - несколько. начиная с того неоспоримого факта, что Слуцкий - отнюдь не Жириновский с его яркой харизмой и умением бросать идеи на грани фола, которые потом становятся реальностью, и заканчивая тем, что кампания ЛДПР очень поздно стартовала и не была лишена очевидных ошибок, о чем неоднократно говорили обозреватели. Проблема Слуцкого в том, что не будучи таким ярким, как его предшественник на посту председателя партии, он не смог предложить какую-то идеологическую альтернативу - те месседжи, с которыми он выступал, соответствовали идеологическим установкам фаворита кампании, а ему нынешний руководитель ЛДПР явно проигрывал. То же самое касается и патриотической темы в период проведения СВО.

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При всем при этом отмечаем, что либерал-демократы продемонстрировали, что, потеряв своего бессменного вождя, ЛДПР сохранилась и занимает определенное место в партийной системе, которую после президентских выборов очевидно ждет трансформация. Как полагают некоторые политические комментаторы, стагнация партийной конструкции может привести к тому, что общество будет транслировать свои запросы через иные инструменты, в том числе радикальные, а власть усиливать репрессивный аппарат.

Подводя итог президентским выборам-2024, отметим, что это была, пожалуй, самая нестандартная избирательная кампания за всю историю.

Если сравнивать ее с семью предыдущими избирательными марафонами, то следует отметить и значительно меньшее количество агитационно-пропагандистских материалов, и менее заметную фоновую кампанию. Медиаосвещение выборов-2024 было очень слабым. СМИ, круг которых постепенно сужается, интереса к выборам, в том числе президентским, проявляют всё меньше. Главная роль здесь отводилась государственным СМИ, однако они, в частности - входящие в государственный медиахолдинг Псковской области, отработали откровенно для галочки. Что касается партий, то в целом они были неактивными. Исключение составляет разве что «Единая Россия», члены которой были активны в рамках открытого Штаба общественной поддержки. Впрочем, в чем именно тут была задумка и принес ли этот проект ожидаемый эффект, сказать достаточно сложно. Есть версия, что если бы обошлись без этого - результат был бы примерно тем же самым. Так или иначе, эта попытка придать кампании некоторой «карнавальщины» выглядит определенным ноу-хау. Уж точно это войдет в историю, и кампанию-2024 будут вспоминать в том числе благодаря ШОПам - как выборы-1996 вспоминают по газете «Не дай Бог!», а кампанию 2012-го - по участию в ней свежеиспеченного Общероссийского народного фронта.

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Да, разумеется, избирательная кампания в Псковской области соответствовала стандартам, принятым ныне в России, и отвечала установкам на легитимность, однако те, кто помнит, как проходили выборы ранее, рассчитывали увидеть более яркую и боевую кампанию с острой полемикой (и тут в очередной раз отмечаем, что дебаты с участием кандидатов и их доверенных лиц не оправдали ожиданий, были блеклыми и неинтересными широкому кругу зрителей). Повторимся: власть сработала технично, «политрук» регионального правительства Александр Серавин в очередной раз показал себя опытным и грамотным политтехнологом.

Выборы прошли, главную задачу региональные власти выполнили - настало время разборов полетов и, как принято шутить, награждения непричастных, наказания невиновных.

Впереди - детальный анализ результатов в муниципальных образованиях с выводами о том, кто стал лидером, кто отстал. Наш прогноз - если виновные и будут найдены, то, вероятно, в Великих Луках. И здесь следует напомнить, что среди важнейших задач региональной власти в поствыборный период - проведение муниципальной реформы. Как неоднократно писали обозреватели ПЛН, областное руководство уже давно хочет жестче встроить южную столицу региона в вертикаль власти, и реформа дает такую возможность. По данным ПЛН, один из негативных факторов завершившейся избирательной кампании - низкая явка в Великих Луках (менее 60%). Очевидно, что этот показатель во втором по величине центре области негативно отразился на общей явке, которая в иной ситуации могла бы перевалить за ранее широко обозначавшиеся 70 процентов. С учетом непростых отношений областной власти и руководства Великих Лук «разбор полетов» после окончания избирательной кампании может привести к очередному витку напряженности и даже определенным оргвыводам. Псковская Лента Новостей как и прежде будет внимательно следить за развитием событий. Ведь, как принято говорить, выборы проходят - жизнь продолжается.

Александр Савенко