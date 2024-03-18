Путин получил 87,28% голосов после обработки 100% протоколов

Действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента РФ по итогам обработки 100% протоколов, такие данные приводит Центральная избирательная комиссия России.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
На втором месте оказался представитель КПРФ Николай Харитонов, он набрал 4,31% голосов. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получил 3,85% голосов избирателей, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2%.
Официальные результаты голосования будут представлены на заседании ЦИК России 21 марта.
Явка на выборах президента составила 77,44%.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона. Это третий результат по поддержке Путина среди регионов Северо-Запада России.