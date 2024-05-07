Политика

Правительство России переходит в статус и.о. до назначения нового состава

Правительство России во вторник сложит свои полномочия перед вновь избранным президентом страны - Владимиром Путиным.

Такая процедура предусмотрена законом. Кабинет министров уходит в отставку после инаугурации главы государства, то есть вступления в должность. Церемония, которой откроется новый президентский срок Путина, состоится 7 мая в 12.00.

Прежний премьер, его заместители и министры продолжат работу, но уже в статусе исполняющих обязанности, в котором и останутся до утверждения нового состава правительства.

Также автоматически заканчиваются полномочия у руководства администрации президента РФ. Речь идет о должностях, назначения на которые производит сам глава государства. К ним относятся руководитель АП, его заместители, пресс-секретарь президента, помощники и советники, глава протокола, секретарь Совбеза, полпреды в федеральных округах. При этом, как указано в законе, решением вступившего в должность президента РФ на таких сотрудников может быть возложено временное исполнение обязанностей на занимаемых должностях.

По традиции перед инаугурацией президент провел встречу с уходящим кабмином. Путин поблагодарил правительство за совместную работу, вспомнив пережитые за четыре года вызовы. Среди них и пандемия коронавируса, и западная «экономическая агрессия против России».

Как считает глава государства, справиться с этими испытаниями удалось достойно: экономика страны росла быстрее мировой, доходы граждан увеличивались неплохими темпами, была развернута масштабная цифровизация. «По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты», - констатировал президент.

Он подчеркнул, что при смене правительства не должно быть никаких пауз в деятельности: нужна преемственность, концентрация, собранность, работа на результат. При этом, уверен Путин, опыт, знания, авторитет прежних членов кабмина будут востребованы и впредь.

В свою очередь Михаил Мишустин, возглавлявший правительство четыре года, высказался о «внутреннем наставничестве» и доверии со стороны президента, о фактически круглосуточных совещаниях с его участием. Он заверил, что министры и вице-премьеры его кабинета и дальше «будут четко привержены выполнению национальных целей развития страны» - на какой бы должности они ни оказались.

Уходящий состав кабмина стал 17-м в новейшей истории России. Он был собран в январе 2020 года - после того, как ушло в отставку второе правительство Дмитрия Медведева (работало с момента инаугурации президента в 2018 году).

Следующее правительство станет 18-м и впервые будет формироваться по регламенту, закрепленному в 2020 году поправкой к конституции. Ранее все члены кабмина назначались указами президента: председатель правительства - по согласованию с Госдумой, министры и вице-премьеры - без.

Теперь же почти всех их будет предварительно утверждать парламент. В течение двух недель после инаугурации президент должен представить в Госдуму кандидатуру премьера, на рассмотрение которой отводится неделя (обычно все происходит быстрее). Если одобрение от депутатов получено, далее глава государства назначает председателя правительства на должность.

Если представление отклоняют (такого не было с 1998 года и не прогнозируется в этот раз), президент еще раз выдвигает претендента - нового или повторно того же. Если предложенные кандидаты трижды отклонены Госдумой (такого не было ни разу в истории РФ), то, согласно закону, глава государства самостоятельно утверждает руководителя кабмина, вместе с этим он вправе распустить Думу и назначить новые выборы, пишет ТАСС.

Согласование с нижней палатой требуется для большинства федеральных министров и вице-премьеров, но их кандидатуры будет вносить в парламент уже не президент, а премьер. Причем если Госдума одобрит претендентов, глава государства не может отказаться назначать их на должность. Если же предложенные варианты будут трижды отклонены, президент может определить членов кабмина самостоятельно - из списка, подготовленного председателем правительства.

Исключение составляют руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста: их глава государства будет назначать после консультаций с Совфедом. В парламенте уже говорили, что готовы провести все процедуры максимально оперативно.