ЦИК заверил списки кандидатов ЛДПР на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам, выдвинутые ЛДПР для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

«Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва в количестве 247 человек, выдвинутый политической партией ЛДПР», - говорится в постановлении ЦИК.

Другим постановлением ЦИК заверил список кандидатов ЛДПР по 224 одномандатным избирательным округам.

Центризбирком также разрешил партии открыть специальный избирательный счет в Сбербанке для формирования избирательного фонда. Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей ЛДПР и уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам.

ЛДПР представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов 30 июня. По итогам съезда партии, состоявшегося 23 июня, в общефедеральную часть списка вошли 10 человек: председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель федерального избирательного штаба партии Мария Воропаева, депутат Госдумы Андрей Луговой, участник СВО Алексей Верещагин, член высшего совета ЛДПР Виктор Бут, председатель движения «Блок Жириновского» и бывший член ЦИК РФ Александр Курдюмов, участник СВО Дмитрий Жирков, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Следующим этапом для партии станет регистрация кандидатов. Для этого ЛДПР должна представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка, а кандидаты по одномандатным округам - в соответствующие окружные избирательные комиссии. Прием документов на регистрацию завершится 5 августа, пишет ТАСС.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Одновременно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в семи регионах - прямые, в трех - через избрание региональными парламентами. Всего замещению подлежит около 23 тысяч мандатов.