Сенаторы досрочно прекратили полномочия Турчака

Сенаторы на заседании в среду досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, ранее назначенного президентом РФ врио главы Республики Алтай.
Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Турчак написал соответствующее заявление во вторник.
Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.
В тот же день был издан указ президента о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.