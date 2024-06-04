Политика

Сенаторы досрочно прекратили полномочия Турчака

Сенаторы на заседании в среду досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, ранее назначенного президентом РФ врио главы Республики Алтай.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Турчак написал соответствующее заявление во вторник.

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Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.

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В тот же день был издан указ президента о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.