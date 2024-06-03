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Политика

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

04.06.2024 13:33|ПсковКомментариев: 1

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай вместо оставившего этот пост Олега Хорохордина.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.

Путин пообещал Турчаку личную встречу, когда тот войдет в дела региона во главе Республики Алтай. Турчак поблагодарил за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал Республики Алтай.

Видео: пресс-служба Кремля

Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. В 1998 году окончил Государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «экономист-менеджер». Выпускник президентской программы «Подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ» и Тихоокеанского центра обмена кадровыми ресурсами (Япония).

В 1991 - 1993 годах - тренер-преподаватель ДЮСШ Олимпийского резерва по дзюдо. В 1993 - 1996 годах - Генеральный директор ЗАО «Торгово-промышленной корпорации «ЛенНорт».

С 1996 года - работа в рамках холдинговой компании «Ленинец»: заместитель генерального директора по управлению АООТ «Завод электробытовой аппаратуры», генеральный директор ОАО «Завод электробытовой аппаратуры», директор по корпоративной политике ОАО ХК «Ленинец», вице-президент ОАО ХК «Ленинец».

Является вице-президентом Федерации рукопашного боя спортивного общества «Динамо» Санкт-Петербурга; вице-президентом Санкт-Петербургского клуба спортивных единоборств «Гранд». Награжден медалью «300 лет Санкт-Петербургу». Является лауреатом Молодежной премии Санкт-Петербурга (2004 год).

30 августа 2006 Бюро Высшего совета «Единой России» рекомендовало Андрея Турчака на пост члена Совета федерации (СФ) от парламента Ненецкого автономного округа. 24 ноября 2006 года Андрей Турчак рекомендован Бюро Высшего совета к избранию в Президиум Генерального совета партии «Единая Россия».

В марте 2007 года избран депутатом Псковского областного Собрания по партийному списку «Единой России». С 2007 года - представитель Псковского областного Собрания в Совете Федерации.

16 февраля 2009 года президентом РФ Дмитрием Медведевым назначен и. о. губернатора Псковской области. 27 февраля 2009 года утвержден Псковским областным Собранием на пост губернатора Псковской области.

27 февраля 2014 года истек 5-летний срок губернаторских полномочий Андрея Турчака, в тот же день президент Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора. На выборах губернатора Псковской области, состоявшихся 14 сентября 2014 года, Андрей Турчак победил в первом туре - за его кандидатуру проголосовало 78,36 % избирателей при явке 37,90 %.

12 октября 2017 года указом президента России освобожден от должности губернатора Псковской области по собственному желанию досрочно. В тот же день был назначен исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» вместо Сергея Неверова.

2 ноября 2017 года был выдвинут региональным парламентом на должность сенатора от Псковской области. С 9 ноября 2017 года - заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

23 декабря 2017 года на 17-м съезде «Единой России» избран секретарем Генсовета партии «Единая Россия». С 23 сентября 2020 года - первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.

19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Единая Россия» (входил в общеобластную часть списка). На первой сессии 30 сентября 2021 года избран представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Псковского областного Собрания депутатов. В связи с избранием сенатором полномочия депутата областного Собрания седьмого созыва прекращены досрочно с 1 октября 2021 года.

11 августа 2022 года вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, в том числе в его президиум.

Возглавляет рабочую группу по вопросам специальной военной операции.

На своих нынешних позициях политик фактически являлся ключевым политическим менеджером «Единой России», ответственным за участие партии в выборных кампаниях как регионального, так и федерального уровня и ее каждодневную деятельность.

По версии Агентства политических и экономических коммуникаций, Андрей Турчак входит в десятку ведущих политиков страны.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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