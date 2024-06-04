Перемены не за горами

Как может отразиться на псковской региональной политике переезд Андрея Турчака из Москвы в Горно-Алтайск
Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин назначил Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. И это, безусловно, большая политическая сенсация. Все последнее время мы месяц за месяцем наблюдали секретаря Генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации, образно говоря, в свете софитов на российском политическом Олимпе. Следили за тем, как сенатор от нашего региона, бывший псковский губернатор участвует в важнейших процессах в жизни страны (от СВО до президентских выборов), всё увереннее выглядит в роли публичного политика федерального уровня и продолжает свое восхождение в неофициальном рейтинге самых влиятельных персон России — напомню, весной 2024-го он впервые вошел в ТОП-10 этого символического списка, составляемого АПЭК. С учетом сказанного многим представлялось, что после президентских выборов в традиционный период перемен во власти Андрей Турчак, игравший заметную роль в избирательной кампании и проявивший себя за последние годы, может получить новый пост.
Словом, тут было множество версий, одна круче другой. Отчасти именно это обстоятельство предопределило отказ редакции ПЛН от поспешных комментариев по поводу вчерашнего вечернего инсайда в федеральных СМИ и Telegram-каналах о грядущем назначении Турчака врио губернатора Республики Алтай. Уж сильно неожиданно выглядело это возможное перемещение с московских семи холмов в алтайские горы. И уж точно ничто из лежащего на поверхности не говорило о возможности такого поворота в карьере не просто партийного функционера, а публичного политика, каких в «Единой России» совсем немного.
Так или иначе сегодня президент предложил сенатору возглавить регион на границе России с Монголией, Китаем и Казахстаном. Предложение это было с благодарностью принято - и уже подписан соответствующий указ. Между тем политологи и обозреватели второй день пытаются установить причинно-следственные связи и как-то внятно объяснить эту кадровую новость.
Вдаваться во всю эту конспирологию не стану — желающих ознакомиться с широчайшим спектром версий направляю прямиком в федеральные политические Telegram-каналы, где параллелей за сутки накидано мама не горюй — от сравнений дважды входящего в губернаторскую реку Турчака с дальневосточным губернатором Олега Кожемяко (рекордсменом — единственным главой, возглавлявшим в разные годы аж 4 субъекта РФ) до маршала Георгия Жукова, после войны отправленного подальше от Москвы командовать Одесским военным округом. Понятно, что все эти сравнения весьма условны. А для нас более важно и актуально то, как поворот в карьере Андрея Турчака может отразиться на Псковской области. И тут следует отметить ряд моментов.
Во-первых, продолжительный срок Псковская область существовала в условиях, когда губернатор Турчак, получив в 2017-м назначение в Москву, не ушел из региона и прямо-таки протестовал в прямом радиоэфире, когда мы назвали его «бывшим губернатором». В дальнейшем он регулярно приезжал в область, сохранял с ней связи, помогал, многое делал в столице для ее развития, ежегодно обеспечивал многомиллионные вливания в бюджет региона, помогал псковским учреждениям культуры (театр и музеи) в получении федерального статуса и т. д. Особо отмечу участие сенатора в реализации программы социальной догазификации — партийный руководитель контролировал ее ход, критиковал нерадивых исполнителей, способствовал приходу на пост генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Псков» Антона Дымова, с появлением которого работа в этом направлении заметно изменилась к лучшему. Поэтому уход Андрея Турчака в этом отношении представляется большой потерей для региона. Лоббиста такого уровня в Москве у нас больше не будет.
Как тут не напомнить, что Андрей Турчак был участником условного «триумвирата» - так, по словам губернатора Михаила Ведерникова, года полтора назад высказался один из гостей региона, имея в виду тройку руководителей в составе самого главы области, его предшественника на этом посту Турчака и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который, как вы помните, в прошлом году уехал в Крым. Теперь с отъездом в Республику Алтай сенатора этот «триумвират» распался — остался только Ведерников.
Во-вторых, вполне естественно, что вокруг такой крупной фигуры как Андрей Турчак находилось много ориентированных на него персон. Такие люди в настоящее время есть среди депутатов регионального парламента, глав муниципалитетов, руководителей крупных псковских предприятий и организаций, работают они и в других сферах. Имена одних — как, например, худрука-директора псковского театра драмы Дмитрия Месхиева или помощника секретаря Генсовета «Единой России», экс-начальника ГУ МЧС по Псковской области Валерия Филимонова — хорошо известны всем, другие менее публичны. Вполне вероятно, что в их судьбе в ближайшее время тоже произойдут изменения.
В-третьих, в связи с новым поворотом в карьере Андрея Турчака, ранее делегированного в Совет Федерации Псковским областным Собранием депутатов, возникает вопрос о его сменщике в верхней палате российского парламента. Им может быть только депутат областного Собрания. Исходя из логики, можно было сделать предположение, что кресло в Совфеде получит кто-то из региональных политических тяжеловесов — например, один из самых авторитетных и влиятельных политиков Псковской области Александр Котов, работающий в статусе председателя регионального парламента с 2011 года. Или кто-то из его заместителей — скажем, глава бюджетного комитета Александр Братчиков, Игорь Дитрих руководитель фракции «Единой России», помощник Андрея Турчака Армен Мнацаканян или директор «Псков-Полимера» Юрий Сорокин, Последний, кстати, в прошлом году входил в тройку кандидатов на должность сенатора от правительства Псковской области, однако выбор тогда был сделан в пользу генерала, экс-комдива 76-й дивизии Алексея Наумца, который известен помимо прочего рабочими и дружескими отношениями с Андреем Турчаком.
В-четвертых, закономерен вопрос: что будет происходить с региональным отделением «Единой России», которое возглавляет депутат Государственной Думы Александр Козловский? В отличие от многих регионов, псковское отделение партии власти было достаточно самостоятельно и, во многом, ориентировано на секретаря Генсовета «ЕР» Андрея Турчака, хотя и работало в тесной связке с политическим блоком правительства Псковской области — командой губернатора Михаила Ведерникова. Можно предположить, что и здесь грядут перемены.
В-пятых, достаточно велика вероятность того, что приступив к работе в новом качестве Андрей Турчак будет рекрутировать кадры для работы в Горно-Алтайске из Псковской области. Понятно, что завлечь в небольшой и небогатый сибирский регион грамотных и востребованных специалистов из Москвы или Санкт-Петербурга крайне проблематично, а кто-то из псковичей, известных Андрею Турчаку по прежней работе, вероятно, может принять такое предложение и поехать «поднимать Алтай».
Подводя итог сказанному, отмечу, что многое из сказанного в этой статье на данный момент является не более чем предположениями, гипотезами и прогнозами. Сбудутся ли они и как в целом на псковской региональной политике отразится уход влиятельного политика, связанного с нашим регионом более полутора десятилетий, покажет только время. Псковская Лента Новостей как и прежде будет внимательно следить за событиями и помогать читателям лучше понимать суть происходящего.
Александр Савенко