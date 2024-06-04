Политика

Перемены не за горами

Как может отразиться на псковской региональной политике переезд Андрея Турчака из Москвы в Горно-Алтайск

Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин назначил Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. И это, безусловно, большая политическая сенсация. Все последнее время мы месяц за месяцем наблюдали секретаря Генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации, образно говоря, в свете софитов на российском политическом Олимпе. Следили за тем, как сенатор от нашего региона, бывший псковский губернатор участвует в важнейших процессах в жизни страны (от СВО до президентских выборов), всё увереннее выглядит в роли публичного политика федерального уровня и продолжает свое восхождение в неофициальном рейтинге самых влиятельных персон России — напомню, весной 2024-го он впервые вошел в ТОП-10 этого символического списка, составляемого АПЭК. С учетом сказанного многим представлялось, что после президентских выборов в традиционный период перемен во власти Андрей Турчак, игравший заметную роль в избирательной кампании и проявивший себя за последние годы, может получить новый пост.

В связи с чем политологами рассматривались самые разные варианты - от назначения Турчака на высокую должность в администрации президента до возвращения в родной для него Петербург уже в ином, максимально высоком, статусе.

Словом, тут было множество версий, одна круче другой. Отчасти именно это обстоятельство предопределило отказ редакции ПЛН от поспешных комментариев по поводу вчерашнего вечернего инсайда в федеральных СМИ и Telegram-каналах о грядущем назначении Турчака врио губернатора Республики Алтай. Уж сильно неожиданно выглядело это возможное перемещение с московских семи холмов в алтайские горы. И уж точно ничто из лежащего на поверхности не говорило о возможности такого поворота в карьере не просто партийного функционера, а публичного политика, каких в «Единой России» совсем немного.

Так или иначе сегодня президент предложил сенатору возглавить регион на границе России с Монголией, Китаем и Казахстаном. Предложение это было с благодарностью принято - и уже подписан соответствующий указ. Между тем политологи и обозреватели второй день пытаются установить причинно-следственные связи и как-то внятно объяснить эту кадровую новость.

В то время, как одни видят в произошедшем понижение и даже политическую ссылку, другие напротив полагают, что это - то ли возможность для будущего роста и некая проверка госуправленца — члена президентской команды, то ли спецзадание, возможно, связанное с объединением субъектов РФ или с чем-то еще, о чем мы, лишенные всей информации, сейчас даже догадываться не можем.

Вдаваться во всю эту конспирологию не стану — желающих ознакомиться с широчайшим спектром версий направляю прямиком в федеральные политические Telegram-каналы, где параллелей за сутки накидано мама не горюй — от сравнений дважды входящего в губернаторскую реку Турчака с дальневосточным губернатором Олега Кожемяко (рекордсменом — единственным главой, возглавлявшим в разные годы аж 4 субъекта РФ) до маршала Георгия Жукова, после войны отправленного подальше от Москвы командовать Одесским военным округом. Понятно, что все эти сравнения весьма условны. А для нас более важно и актуально то, как поворот в карьере Андрея Турчака может отразиться на Псковской области. И тут следует отметить ряд моментов.

Во-первых, продолжительный срок Псковская область существовала в условиях, когда губернатор Турчак, получив в 2017-м назначение в Москву, не ушел из региона и прямо-таки протестовал в прямом радиоэфире, когда мы назвали его «бывшим губернатором». В дальнейшем он регулярно приезжал в область, сохранял с ней связи, помогал, многое делал в столице для ее развития, ежегодно обеспечивал многомиллионные вливания в бюджет региона, помогал псковским учреждениям культуры (театр и музеи) в получении федерального статуса и т. д. Особо отмечу участие сенатора в реализации программы социальной догазификации — партийный руководитель контролировал ее ход, критиковал нерадивых исполнителей, способствовал приходу на пост генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Псков» Антона Дымова, с появлением которого работа в этом направлении заметно изменилась к лучшему. Поэтому уход Андрея Турчака в этом отношении представляется большой потерей для региона. Лоббиста такого уровня в Москве у нас больше не будет.

Как тут не напомнить, что Андрей Турчак был участником условного «триумвирата» - так, по словам губернатора Михаила Ведерникова, года полтора назад высказался один из гостей региона, имея в виду тройку руководителей в составе самого главы области, его предшественника на этом посту Турчака и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который, как вы помните, в прошлом году уехал в Крым. Теперь с отъездом в Республику Алтай сенатора этот «триумвират» распался — остался только Ведерников.

Во-вторых, вполне естественно, что вокруг такой крупной фигуры как Андрей Турчак находилось много ориентированных на него персон. Такие люди в настоящее время есть среди депутатов регионального парламента, глав муниципалитетов, руководителей крупных псковских предприятий и организаций, работают они и в других сферах. Имена одних — как, например, худрука-директора псковского театра драмы Дмитрия Месхиева или помощника секретаря Генсовета «Единой России», экс-начальника ГУ МЧС по Псковской области Валерия Филимонова — хорошо известны всем, другие менее публичны. Вполне вероятно, что в их судьбе в ближайшее время тоже произойдут изменения.

В-третьих, в связи с новым поворотом в карьере Андрея Турчака, ранее делегированного в Совет Федерации Псковским областным Собранием депутатов, возникает вопрос о его сменщике в верхней палате российского парламента. Им может быть только депутат областного Собрания. Исходя из логики, можно было сделать предположение, что кресло в Совфеде получит кто-то из региональных политических тяжеловесов — например, один из самых авторитетных и влиятельных политиков Псковской области Александр Котов, работающий в статусе председателя регионального парламента с 2011 года. Или кто-то из его заместителей — скажем, глава бюджетного комитета Александр Братчиков, Игорь Дитрих руководитель фракции «Единой России», помощник Андрея Турчака Армен Мнацаканян или директор «Псков-Полимера» Юрий Сорокин, Последний, кстати, в прошлом году входил в тройку кандидатов на должность сенатора от правительства Псковской области, однако выбор тогда был сделан в пользу генерала, экс-комдива 76-й дивизии Алексея Наумца, который известен помимо прочего рабочими и дружескими отношениями с Андреем Турчаком.

Однако вполне вероятно, что региональное руководство сделает здесь выбор в пользу иного кандидата, - например, депутата, главного врача Псковской инфекционной больницы Анастасии Повторейко.

В-четвертых, закономерен вопрос: что будет происходить с региональным отделением «Единой России», которое возглавляет депутат Государственной Думы Александр Козловский? В отличие от многих регионов, псковское отделение партии власти было достаточно самостоятельно и, во многом, ориентировано на секретаря Генсовета «ЕР» Андрея Турчака, хотя и работало в тесной связке с политическим блоком правительства Псковской области — командой губернатора Михаила Ведерникова. Можно предположить, что и здесь грядут перемены.

В большинстве регионов партийные отделения возглавляют действующие губернаторы. Нельзя исключать, что подобный сюжет будет развиваться и в Псковской области.

В-пятых, достаточно велика вероятность того, что приступив к работе в новом качестве Андрей Турчак будет рекрутировать кадры для работы в Горно-Алтайске из Псковской области. Понятно, что завлечь в небольшой и небогатый сибирский регион грамотных и востребованных специалистов из Москвы или Санкт-Петербурга крайне проблематично, а кто-то из псковичей, известных Андрею Турчаку по прежней работе, вероятно, может принять такое предложение и поехать «поднимать Алтай».

Подводя итог сказанному, отмечу, что многое из сказанного в этой статье на данный момент является не более чем предположениями, гипотезами и прогнозами. Сбудутся ли они и как в целом на псковской региональной политике отразится уход влиятельного политика, связанного с нашим регионом более полутора десятилетий, покажет только время. Псковская Лента Новостей как и прежде будет внимательно следить за событиями и помогать читателям лучше понимать суть происходящего.

Александр Савенко