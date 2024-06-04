Политика

Новые округа Псковской области наделили полномочиями по обеспечению выборов

Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский районы, которые ранее решили преобразовать в муниципальные округа, наделили полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований. Соответствующее решение депутаты приняли на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Напомним, Усвятский, Дновский, Порховский, Плюсский и Бежаницкий районы преобразованы в муниципальные округа, решение депутаты Собрания поддержали в ходе внеочередной сессии 7 мая.

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Органами местного самоуправления в муниципальных образованиях становятся Собрания депутатов муниципальных округов, главы муниципальных округов и администрации муниципальных округов.

В состав Собрания депутатов муниципальных округов первого созыва избирается 15 депутатов: 10 депутатов избираются по единому избирательному округу по пропорциональной избирательной системе, 5 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.

Срок полномочий депутатов Собрания депутатов муниципальных округов первого созыва составляет 5 лет.

Первые главы муниципальных округов избираются Собранием депутатов округов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Срок полномочий первых глав округов составляет 5 лет.

До 1 января 2025 года во вновь образуемых муниципальных округах установят переходный период – это время отводится для формирования новых органов местного самоуправления.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. В 2024 году реформу собираются провести также в Гдовском районе.

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Ранее депутаты Гдовского района поддержали преобразование муниципалитета в округ на сессии 2 мая.

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Ранее экс-заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.