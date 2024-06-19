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Политика

«Дневной дозор»: власть Vs оппозиция - допустимо ли публично оскорблять оппонентов?

20.06.2024 16:55|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Власть Vs оппозиция - допустимо ли публично оскорблять оппонентов?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

На прошлой неделе Псковский обком КПРФ выступил с политическим заявлением, в котором осудил действия представителей «Единой России» и попросил правоохранительные органы дать им свою оценку. Поводом для обращения стало высказывание руководителя фракции «Единой России» Армена Мнацаканяна в адрес оппозиции на минувшей сессии областного Собрания. Досталось на майской сессии представителям оппозиционных фракций и от губернатора Михаила Ведерникова и председателя областного Собрания Александра Котова, которые критиковали депутатов от КПРФ и Яблока в областном парламенте, в том числе — за систематическое голосование против бюджета.

Псковский обком КПРФ осудил такого рода заявления представителей партии власти и призвал правоохранительные органы дать им должную оценку. Но ведь, если вспомнить, оппозиция и сама довольно часто критикует и оскорбляет власть и «Единую Россию», например, называя «партией жуликов и воров». Вообще представители оппозиции нередко практикуют навешивание ярлыков и используют оскорбительные эпитеты в адрес партии власти. Такие прецеденты были и в региональном парламенте. В свою очередь, отдельные единороссы нередко с разных трибун призывают к жестким мерам в отношении оппозиции.

Насколько этично ведут себя оппозиция и представители партии власти, позволяя себе выражаться? Где грань между конструктивной критикой и оскорблениями (или еще хуже — экстремистскими призывами)? Допустимо ли вообще в публичной дискуссии оскорблять оппонентов? И почему в российской политической культуре не складываются конструктивные отношения власти и оппозиции? Почему в странах парламентской демократии власть прислушивается к оппозиции, а оппозиция уважительно относится к власти, а у нас тотальная непримиримость - власть не может признать, что у оппозиции есть и здравые предложения, а оппозиция не может признать, что у власти есть достижения и она работает на благо людей? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Эти вопросы надо задавать власти, уверен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Коммунисты-то готовы к диалогу, о чем постоянно говорят представителям партии власти, а в ответ получают обидные ярлыки за то, что постоянно голосуют против бюджета. «А как можно голосовать за бюджет выживания, особенно когда отчетливо видно, что в федеральном центре есть деньги, которые можно было бы направить в помощь депрессивным регионам?» - поделился позицией коммунистов Петр Алексеенко. Также он заверил, что КПРФ выступает не против «Единой России», а против отдельных ее представителей, которые себя некорректно ведут и позволяют себе оскорбления, и назвал рецепт счастья, который позволил бы примирить власть и оппозицию.

«Мы всегда говорим, что готовы к открытому диалогу, чтобы нас слушали, к нашим предложениям прислушивались. С этой темой я выступал на сессии областного Собрания. Наоборот, говорю, чтобы власть не чувствовала себя полными хозяевами, что все дозволено, все позволено, как хотим, так руководим. Необходимо, чтобы прислушивались к оппозиции. Это моя позиция».

У самой оппозиции «рыльце в пушку», отмечает депутат Псковского областного Собрания («Единая Россия»), председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Чуть что - строят из себя униженных и оскорбленных, а сами-то в выражениях по отношению к единороссам не стесняются! Чистой воды популизм — вместо того, чтобы решать проблемы населения. Вот что зачастую представляет из себя работа оппозиции, убежден депутат.

«К сожалению, мы, будучи партией власти, уже привыкли к оскорблениям со стороны оппозиции. При этом мы слушаем и делаем выводы, продолжаем работать, не попадая в какую-то частную полемику. Но стоит где-то кому-то из представителей партии власти как-то оговориться, то это сразу поднимается в СМИ. Популяризация этой истории становится просто за гранью нормального понимания. Если бы наши оппозиционные представители реагировали бы так на требования граждан, это было бы, наверное, лучше для всех, для всего общества. К сожалению, это удел сильных. Поэтому мы это доказываем делами. Где-то нам проще промолчать, доказать делами, где-то надо контролировать».

Отношения между «Единой Россией» и оппозицией можно описать поговоркой «друзьям все, врагам — закон», отметил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук и привел в качестве примера пресловутый административный ресурс, который единороссы якобы на всю катушку используют на всех выборах, зачищая себе поляну еще до единого дня голосования. На недочеты членов своей команды глаза закрываются, а из-за даже самой маленькой соринки в глазу оппозиции поднимается великая буча, отмечает депутат. Также он не согласился с мнением о тотальной непримиримости между представителями оппозиции и единороссами.

«Если бы это было так, то на сессии оппозиция голосовала бы против всех законов, которые вносит партия власти. То есть понятно, что это был бы настоящий театр абсурда. На самом деле так не происходит. А вот предложения других партий партия власти чаще всего отвергает».

Чтобы это вылечить, есть только два варианта: быть человечнее, либо чтобы все были перед законом равны, отмечает Артур Гайдук.

Лидер фракции партии «Справедливая России – Патриоты – За правду» в областном Собрании Олег Брячак, который и сам ранее бывало жестко атаковал единороссов, ныне изменил подходы. Он полагает, что катализатором для политического заявления псковских коммунистов послужило недавнее высказывание руководителя фракции «Единой России», вице-спикера регпарламента Армена Мнацаканяна. На июньской сессии он призвал в переносном смысле слова «убивать» тех, кто не любит и не хочет видеть чиновников. По мнению Олега Брячака, который присутствовал на сессии, ничего криминального Армен Мнацаканян не сказал. А оппозиция специально раздувает ситуацию, чтоб заработать себе политические очки на ровном месте. Но оппозиция оппозиции рознь, подчеркивает Олег Брячак.

«Есть оппозиция радикально настроенная, как "Яблоко", например, чтобы власть ни делала, для них все плохо. Они постоянно будут находить какие-то недостатки. А недостатки найти можно у любого хозяйствующего субъекта. Если хозяйствующий субъект что-то делает, а если он делает еще и много, то, конечно же, какие-то будут недочеты, где-то будут какие-то ошибки и так далее. И вот такая оппозиция, она, конечно же, во все горло сразу начинает кричать о том, что все плохо по всем вопросам. Но есть еще и конструктивная оппозиция, скажем так, системная. Если она критикует, то предлагает какое-то решение, она обосновывает свою критику. Оппозиция конструктивная, которая разговаривает, которая преследует ту же самую цель, что и власть. Если тот или иной депутат, та или иная политическая сила действительно хотят приносить реальную пользу, они должны иметь реальные предложения, и эти предложения корректно доносить до представителей власти».

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков убежден, что оскорблять своего оппонента не следует ни представителям партии власти, ни оппозиции. Всегда надо выдерживать марку, понимая, что ты представляешь интересы населения. И потом… должна же быть элементарная культура общения. Поэтому Антон Минаков и сам не выражается в адрес своих оппонентов, и другим не советует.

«Многие сейчас могут вспомнить Владимира Вольфовича Жириновского, который за словом в карман не лез. Безусловно, Владимир Вольфович, как человек харизматичный и как человек очень переживающий за страну, иногда не мог сдержать свои эмоции. Но это было сделано исключительно из искренности его чувств. И я хочу заметить, что Жириновский не боялся извиниться, и делал это всегда публично. Что касается взаимодействия оппозиции и партии власти в наши дни: скажем так, последние два года это вообще отдельное время. И здесь скорее идет максимальное взаимодействие между оппозиционными партиями и партией "Единая Россия". Но почему между нами до сих пор не может быть какого-то окончательного консенсуса? Почему есть противостояние? Здесь, на мой взгляд, все достаточно очевидно. Я не могу говорить за всю оппозицию, я буду говорить от партии ЛДПР. С чем мы никогда не примиримся, так это с тем, что партия власти использует свой административный ресурс. Также я могу понять партию власти, чиновников: почему есть некий негатив в сторону оппозиции? Да, нас не много, но наш голос слышат, и мы не боимся поднимать проблемы, озвучивать недоработки и так же делать это публично. Естественно, им это не нравится. Но вот как-то так уже не первое десятилетие взаимодействуем».

Главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко убежден, что двух мнений тут быть не может: оскорбления, угрозы и экстремистские призывы совершенно недопустимы - ни в политике, ни в обычной жизни. Поэтому и представителям власти, и оппозиционным деятелям, слова которых звучат публично и к ним прислушиваются многие, надо очень тщательно подходить к тому, что они несут в массы. Ведь самое популярное взаимное обвинение в современной российской политической реальности - это обвинение в фашизме, его используют и парламентарии от партии власти, и оппозиционеры, зачастую без всякого понимания содержания это исторического явления.

«Всем необходимо думать над каждым словом и всегда — подчеркиваю: всегда — надо корректно вести полемику с кем бы то ни было. Это в интересах самих политиков. С помощью оскорблений в спорах не побеждают — нужны аргументы, доводы, трезвый расчет. Как говорили древние — ты гневаешься, и значит ты не прав. И потом — получается несуразно: оппозиция считает себя вправе навешивать на власть какие угодно ярлыки: идиоты, дебилы, фашисты и так далее, а потом она же картинно возмущается, когда кто-то из власть предержащих жестко высказывается или допускает какое-то неоднозначное заявление. Это мы наблюдали многократно, последний раз буквально на днях. Если всё это не двойные стандарты — то что? По-моему, ответ очевиден. А что касается выводов о том, что у нас в политике тотальная нетерпимость, и нормальные, конструктивные отношения власти и оппозиции отсутствуют напрочь, то я бы с этим не согласился. На самом деле не надо всех под одну гребенку — примеров корректного отношения друг к другу в политике множество. Правда, иногда, глядя на трогательные отношения власти и системной оппозиции, задаешься вопросами: с одной стороны, это точно оппозиция? А с другой — если власть так приветствует конструктивную критику и предложения, то почему так мало примеров, когда значимые серьезные инициативы оппозиции получали бы поддержку партии власти? Впрочем, это уже тема для другого разговора».

У каждого — у единороссов и у оппозиционных партий — своя правда. А истина где-то посередине. Страна уже давно переживает не самые простые времена. У Псковской области тоже много вопросов, требующих решения. И не просто решения парламентского большинства в региональном парламенте, а совместного решения представителей разных политических сил, за которыми стоят избиратели. Так стоит ли отвлекаться на оскорбления и выяснения отношений?

Татьяна Иванова

Источник: Псковская Лента Новостей
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