«Дневной дозор»: власть Vs оппозиция - допустимо ли публично оскорблять оппонентов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Власть Vs оппозиция - допустимо ли публично оскорблять оппонентов?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На прошлой неделе Псковский обком КПРФ выступил с политическим заявлением, в котором осудил действия представителей «Единой России» и попросил правоохранительные органы дать им свою оценку. Поводом для обращения стало высказывание руководителя фракции «Единой России» Армена Мнацаканяна в адрес оппозиции на минувшей сессии областного Собрания. Досталось на майской сессии представителям оппозиционных фракций и от губернатора Михаила Ведерникова и председателя областного Собрания Александра Котова, которые критиковали депутатов от КПРФ и Яблока в областном парламенте, в том числе — за систематическое голосование против бюджета.
Псковский обком КПРФ осудил такого рода заявления представителей партии власти и призвал правоохранительные органы дать им должную оценку. Но ведь, если вспомнить, оппозиция и сама довольно часто критикует и оскорбляет власть и «Единую Россию», например, называя «партией жуликов и воров». Вообще представители оппозиции нередко практикуют навешивание ярлыков и используют оскорбительные эпитеты в адрес партии власти. Такие прецеденты были и в региональном парламенте. В свою очередь, отдельные единороссы нередко с разных трибун призывают к жестким мерам в отношении оппозиции.
Насколько этично ведут себя оппозиция и представители партии власти, позволяя себе выражаться? Где грань между конструктивной критикой и оскорблениями (или еще хуже — экстремистскими призывами)? Допустимо ли вообще в публичной дискуссии оскорблять оппонентов? И почему в российской политической культуре не складываются конструктивные отношения власти и оппозиции? Почему в странах парламентской демократии власть прислушивается к оппозиции, а оппозиция уважительно относится к власти, а у нас тотальная непримиримость - власть не может признать, что у оппозиции есть и здравые предложения, а оппозиция не может признать, что у власти есть достижения и она работает на благо людей? Об этом - в программе «Дневной дозор».
Эти вопросы надо задавать власти, уверен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Коммунисты-то готовы к диалогу, о чем постоянно говорят представителям партии власти, а в ответ получают обидные ярлыки за то, что постоянно голосуют против бюджета. «А как можно голосовать за бюджет выживания, особенно когда отчетливо видно, что в федеральном центре есть деньги, которые можно было бы направить в помощь депрессивным регионам?» - поделился позицией коммунистов Петр Алексеенко. Также он заверил, что КПРФ выступает не против «Единой России», а против отдельных ее представителей, которые себя некорректно ведут и позволяют себе оскорбления, и назвал рецепт счастья, который позволил бы примирить власть и оппозицию.
У самой оппозиции «рыльце в пушку», отмечает депутат Псковского областного Собрания («Единая Россия»), председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Чуть что - строят из себя униженных и оскорбленных, а сами-то в выражениях по отношению к единороссам не стесняются! Чистой воды популизм — вместо того, чтобы решать проблемы населения. Вот что зачастую представляет из себя работа оппозиции, убежден депутат.
Отношения между «Единой Россией» и оппозицией можно описать поговоркой «друзьям все, врагам — закон», отметил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук и привел в качестве примера пресловутый административный ресурс, который единороссы якобы на всю катушку используют на всех выборах, зачищая себе поляну еще до единого дня голосования. На недочеты членов своей команды глаза закрываются, а из-за даже самой маленькой соринки в глазу оппозиции поднимается великая буча, отмечает депутат. Также он не согласился с мнением о тотальной непримиримости между представителями оппозиции и единороссами.
Чтобы это вылечить, есть только два варианта: быть человечнее, либо чтобы все были перед законом равны, отмечает Артур Гайдук.
Лидер фракции партии «Справедливая России – Патриоты – За правду» в областном Собрании Олег Брячак, который и сам ранее бывало жестко атаковал единороссов, ныне изменил подходы. Он полагает, что катализатором для политического заявления псковских коммунистов послужило недавнее высказывание руководителя фракции «Единой России», вице-спикера регпарламента Армена Мнацаканяна. На июньской сессии он призвал в переносном смысле слова «убивать» тех, кто не любит и не хочет видеть чиновников. По мнению Олега Брячака, который присутствовал на сессии, ничего криминального Армен Мнацаканян не сказал. А оппозиция специально раздувает ситуацию, чтоб заработать себе политические очки на ровном месте. Но оппозиция оппозиции рознь, подчеркивает Олег Брячак.
Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков убежден, что оскорблять своего оппонента не следует ни представителям партии власти, ни оппозиции. Всегда надо выдерживать марку, понимая, что ты представляешь интересы населения. И потом… должна же быть элементарная культура общения. Поэтому Антон Минаков и сам не выражается в адрес своих оппонентов, и другим не советует.
Главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко убежден, что двух мнений тут быть не может: оскорбления, угрозы и экстремистские призывы совершенно недопустимы - ни в политике, ни в обычной жизни. Поэтому и представителям власти, и оппозиционным деятелям, слова которых звучат публично и к ним прислушиваются многие, надо очень тщательно подходить к тому, что они несут в массы. Ведь самое популярное взаимное обвинение в современной российской политической реальности - это обвинение в фашизме, его используют и парламентарии от партии власти, и оппозиционеры, зачастую без всякого понимания содержания это исторического явления.
У каждого — у единороссов и у оппозиционных партий — своя правда. А истина где-то посередине. Страна уже давно переживает не самые простые времена. У Псковской области тоже много вопросов, требующих решения. И не просто решения парламентского большинства в региональном парламенте, а совместного решения представителей разных политических сил, за которыми стоят избиратели. Так стоит ли отвлекаться на оскорбления и выяснения отношений?
Татьяна Иванова