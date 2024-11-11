АвтоМир / Происшествия / ДТП

Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове

Опубликовано видео смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием экс-подполковника полиции, бывшего заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрия Шестакова, который сбил двух подростков.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Напомним, Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного и его защитника на приговор Псковского городского суда и оставил ее без удовлетворения.

Смотрите также Псковский суд оставил в силе приговор экс-подполковнику полиции за смертельное ДТП

Установлено, что Юрий Шестаков, на период совершения преступления являвшийся сотрудником ГИБДД, при выполнении поворота на улицу Чудскую в городе Пскове с нарушением ПДД допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, в результате чего одному пешеходу был причинен легкий вред здоровью, второй пешеход получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.