Экономика

Бедные псковичи

Псковская область традиционно занимает места в самом конце списка регионов по уровню доходов, зарплат, благосостояния жителей. С чем это связано? Только ли со слабой экономикой и оттоком трудоспособного населения в мегаполисы?

Обозреватель Псковской Ленты Новостей попыталась разобраться в причинах невысоких доходов жителей региона, а также в том, готовы ли псковичи много работать, чтобы больше зарабатывать, конкурентоспособны ли они на рынке труда, и есть ли перспективы повышения нашего благосостояния.

Псковская область заняла 60-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения по итогам 2023 года. Таковы результаты исследования РИА Новости. При составлении рейтинга учитывались покупательская способность населения, среднемесячный объем депозитов в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности. По всем этим показателям в нашем регионе дела хуже, чем у соседей по Северо-Западу. В этом же рейтинге Мурманская область занимает 7-е место, Петербург — 9-е, Республика Карелия — 20-е, Ленинградская область - 43-е, Калининградская - 44-е и Новгородская — 48-е.

А в рейтинге регионов по уровню зарплат, который сделало то же агентство, Псковская область вообще оказалась на 83-м месте. Впрочем, и без всяких классификаций мы чувствуем, что регион наш небогатый и найти высокооплачиваемую работу тут сложно. Все это на фоне постоянной инфляции и роста цен, мягко говоря, оптимизма не внушает.

Комок проблем

В чем причины сложившейся ситуации и возможно ли ее изменить? По словам экономического обозревателя Алексея Овчинникова, одна из причин — убыль населения, которая началась еще во второй половине прошлого века. «Псковская область - один из самых малозаселенных регионов Северо-Запада. Особенно это касается сельской местности. Особо и некому тут экономику поднимать», - считает он.

Кроме того, по словам обозревателя, регион «засосало в воронку дефицитного бюджета, и выбраться из нее мы не можем». Если бы бюджет был профицитным, то поднимать экономику было бы проще, потому что предприниматели получали бы от региона больше поддержки.

Также в регионе нет крупных градообразующих предприятий. «В Великих Луках есть более менее сложившийся промышленный кластер, но этого недостаточно. Надежды возлагались на особую экономическую зону «Моглино», но ее сложно назвать драйвером развития экономики на данный момент. Немногочисленные резиденты еще находятся в так называемом льготном периоде, и когда они начнут выплачивать что-то в бюджет и поднимать экономику, неизвестно»,- отметил Алексей Овчинников.

Правда, по его словам, есть у региона козырь — это дешевая рабочая сила. «Этим очень странно хвастаться, но как бы цинично это не звучало, такие трудовые резервы должны привлекать капитал. Но и это тоже не работает. Потому что у нас в регионе мало востребованных специалистов. Наша образовательная система не справляется с тем, чтобы поставлять на рынок востребованные кадры. Их можно найти в других регионах. Да, им придется платить больше, но это будут реально квалифицированные рабочие, специалисты, которых в нашем регионе не много, а те, что есть — уезжают в другие регионы за хорошими зарплатами», - пояснил обозреватель.

Алексей Овчинников уверен, что такой комок проблем не решить в одночасье. «Тут нужна гигантская поддержка региону, но вряд ли мы ее в ближайшее время получим», - считает он.

Не курорт

Неужели быть нам бедными - и больше никаких вариантов? Регион дотационный, нефти и газа здесь нет, с градообразующими предприятиями тоже не складывается. Но у нас много исторических достопримечательностей, красивая природа, и если верить другим исследованиям, турпоток в регион с каждым годом растет.

Внутренний туризм действительно развивается, и количество туристов, посещающих Псковскую область, действительно увеличивается. Но это не сделает нас более богатыми. «Псковская область — это не курортная зона, где доля туризма в экономике региона могла бы играть определяющую роль», - говорит председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

По ее словам, в мире есть территории, получающие максимальный доход от туризма. Например, «игровая столица» Азии Макао, где 72% ВВП — это доходы, которые дает туризм, Мальдивы — 66%, Сейшелы - практически столько же. «В России доля туризма в ВВП составляет всего 2.8%. Цель, которую нам поставил президент, к 2030 году увеличить этот показатель до 5%»,- отмечает председатель союза туриндустрии.

«Если говорить о туризме, который играет роль в экономике и благодаря которому регион развивается и выбивается из своей нищеты, то, наверное, говорить об этом не приходится», - считает Светлана Баранова.

Более того, по ее словам, в турсфере самые низкие заработные платы. «Меньше нас получают только бюджетники. В туризме очень небольшая доля маржинальности, которая не позволяет делать высокие заработные платы. В гостиничной сфере, в турфирмах, в предприятиях общественного питания не самые высокие заработные платы при высоком уровне налогообложения и всевозможных расходах», - отмечает она.

В то же время, по словам эксперта, несомненный плюс туризма в том, что он имеет мультипликативный эффект. С ним связаны отрасли, которые «за счет роста турпотока получают заказы, а соответственно получают доход».

«Кроме того, туристы везут живые деньги, которые тратят в нашем регионе, позволяя зарабатывать нашим магазинам, кафе, ресторанам, отелям, повышать доходность наших музеев, турфирм и транспортных компаний. И наше счастье — продвижение региона и интерес к нему ведет к тому, что много интересных людей в нашем регионе «застревают» и уже сами становятся брендами, символами региона. Например, невельские улитки», - замечает Светлана Баранова.

Ловить не здесь

Однако людей, которые приезжают к нам из других регионов и реализуют здесь успешные проекты, не так много. В основном, мы наблюдаем обратную картину, когда талантливые и работоспособные уезжают в поисках лучшего применения своих сил за пределы области.

«Если люди с головой и с руками, нередко они вынуждены уезжать. Потому что хорошие специалисты либо не могут найти себе приложение, либо понимают, что это приложение должно стоить дороже. И уезжают в другие регионы», - говорит Алексей Овичинников.

С ним согласна и псковичка Елена Хомякова. По ее словам, в Пскове меньше возможностей найти хорошо оплачиваемую работу. «При прочих равных условиях человек в Москве будет зарабатывать больше, чем в Пскове. У нас труд ценится меньше, оплачивается хуже - это да. Заработать можно, но какими усилиями и сколько? Хочешь легче, проще и быстрее - надо ловить не здесь»,- говорит она. Правда, отмечает, что и в работе в столице есть свои минусы.

«Не всегда деньги решают все. Не всем же быть Илонами Масками. Меня устраивает то, что есть здесь и сейчас. Мне очень нравится Псков. Здесь комфортно жить - все рядом, очень красиво, доступно, экологично. Но не очень денежно», - говорит девушка.

При этом, Елена нашла вариант занятости, который ее устраивает и позволяет ей не покидать родной город. «Так получилось, что мы с мужем оба работаем удаленно. Он в Москве, я в Калининграде. Нет, работа в Пскове есть, ее много - на любой вкус и цвет, но вот зарплаты не самые большие. И точно такая же работа в Москве оплачивается куда выше, даже если работаешь удаленно, из региона».

Эпидемия безделья

Такое мнение не разделяет другая жительница Псковской области. «Здесь можно достойно жить и хорошо зарабатывать, было бы желание, - говорит великолучанка Анна Кузьмина (имя изменено по её просьбе — прим. Ред.) - Да, есть нюансы, обусловленные экономической составляющей, регион у нас не самый богатый — это бесспорно. Но те, кто хочет получать больше, вполне могут это делать и здесь, не обязательно уезжать в мегаполисы. Безусловно, для хорошего заработка придётся попотеть, просто так никто денег не даст. Сейчас везде не хватает работников - и в Пскове, и в Великих Луках. Многие компании готовы принимать всех подряд и при этом хорошо платить за труд — при условии, что вы действительно готовы приносить пользу, а не просиживать штаны».

По наблюдениям великолучанки, сейчас очень много людей (в основном, молодых), которые «ждут, что богатство упадёт с неба». Не хотят работать от слова совсем, но при этом мечтают получать приличную зарплату. В качестве примера горожанка привела ситуацию, складывающуюся на работе у супруга: тот на регулярной основе рассказывает о сотрудниках, которые просто не выходят на работу без объяснения причин, либо выполняют её откровенно плохо. «И не потому, что не умеют, а по причине собственной лени. Именно лень - главный враг псковичей. О какой хорошей зарплате может идти речь, если человек не ходит на работу, забивает на установки начальства? Похожие истории мне рассказывал родственник, который трудится на строительстве дорог. Там зарплаты выше 100 тысяч, но только у тех, кто не отлынивает от обязанностей. Сейчас модно повышать уровень образования, учиться чему-то новому, только на этом всё зачастую и заканчивается. Курсы, лектории, годы учёбы в вузах и колледжах — всё это бесполезно, если человек в принципе не хочет работать. Он не сможет улучшить своё материальное положение ни Пскове, ни в Москве, ни в любом другом городе».

Псковские работодатели в большинстве своем тоже не всегда довольны наемными работниками. «Причин бедности много. И та, что я назову — не единственная. Но я знаю, что наш город просто поразила эпидемия безделья», - отмечает директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев.

Причем, по его словам, привычка жить за счет бюджета, выплат, дотаций существует как на уровне региональном («область дотационная, и мы не видим никакой беды, что, к примеру, Башкирия добывает нефть, а мы просто прожираем ресурсы, добываемые в других регионах»), так и на уровне личном, когда люди рожают детей, а потом живут на пособия и не работают. «У нас все-таки очень социальное государство, которое поддерживает всех недееспособных, нетрудоспособных. Все это делать нужно, но получается так, что это делается за счет тех, кто работает. Один с плошкой, а семеро — с ложкой», - говорит Георгий Пономарев.

При этом он отмечает, что даже у тех, кто работает, низкая производительность труда. «Вспоминается анекдот: звонят человеку на работу, и на вопрос: «Что ты делаешь?» он отвечает «Да ничего. Работаю». Находиться на работе и работать — это разные вещи. Этого понимания в стране у населения нет. Человек не считает, что труд — это то, что его развивает и формирует как личность, что это единственное, что может позволить ему самореализоваться», - считает наш собеседник.

Любить дело

Не столь категорична в своем мнении о псковичах другой руководитель — директор небольшого магазина «Семена 60» Александра Макуш. Хотя и она, год назад открывая торговую точку, столкнулась с проблемой кадров. «Когда мы подбирали персонал для магазина, я поняла, что людей, ищущих работу, очень много. Был достаточно большой поток желающих. Но мы столкнулись с тем, что желание многих — просто прийти, отсидеть положенное количество времени и уйти домой», - замечает она.

А в связи с тем, что специфика магазина достаточно узкая, хотелось «найти не просто продавца, а человека, который любит это дело, хочет развиваться, готов учиться». «В течение года текучка кадров была. Но в итоге у нас сформировался коллектив, который радует. Оказалось, что в Пскове есть люди, которые умеют работать. Люди открытые, которые могут себя презентовать и рассказать, что они хотят. Важно, чтобы ожидания работника и запросы работодателя совпадали. Потому что работа — это партнерство», - уверена она.

КСТАТИ

Часть псковских работников рады учиться новому. Во всяком случае псковские педагоги всегда готовы повышать квалификацию. «Ежегодно мы обучаем более 5 тысяч педагогов Псковской области: это учителя, воспитатели, педагоги СПО и допобразования. И хочу отметить, что все наши педагоги сознательно подходят вопросу повышения своей квалификации, - отмечает ректор ПОИПКРО Екатерина Гончарова. - Сегодня, чтобы быть востребованным специалистом и быть в курсе всех нововведений в сфере образования, которых сейчас немало, просто необходимо быть в повестке и получать актуальную информацию на обучающих курсах. Для педагогов наши программы – это возможность не только расширить свои знания, но и получить практические навыки, необходимые для успешной работы в современных условиях. И отрадно, что они это понимают и ответственно подходят к своему самообразованию и постоянно работают над приумножением своих профессиональных компетенцией».

Рейтинги - от лукавого

А, может быть, в регионе не все так плохо, и нам просто не стоит прибедняться? И тем более, полагаться на не всегда объективные рейтинги и исследования.

«Все эти рейтинги - от лукавого. Мы живем не хуже, чем в других регионах», - говорит депутат Псковского областного Собрания, руководитель завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

«Чем выше уровень экономики в регионах, тем выше и доходы населения. Мы - дотационная область. К сожалению, у нас не такая доходность, потому что долгие годы промышленность остается в таком состоянии, в каком есть, новые предприятия открываются не очень часто. Особая экономическая зона «Моглино» предлагает выгодные условия, но сейчас уровень предпринимательской активности недостаточно высок, и люди просто боятся что-то начинать делать», - поясняет депутат.

В то же время, Юрий Сорокин настроен оптимистично: «Надежда умирает последней. Если у нас экономика начнет давать рост, будут открываться новые предприятия. Понятно, что мы не можем сравниться с Санкт-Петербургом и Москвой. Но по сравнению с другими регионами, мы живем не хуже. Наш город стал туристическим, гости региона восхищаются нашими дорогами, нашими отелями, ресторанами. В Новый год - ни одного места в гостиницах вы не найдете. Это говорит о том, что область не бедная, а интересная», - уверен он.

А с тем, что псковичи ленивы, депутат не согласен. «Я думаю, не только псковичи ленивые. Это наша национальная особенность», - шутит он.

Подводя итоги сказанному выше, можно сказать, что регион наш небогатый, действенных рецептов по выходу из бедности нет. Но, как говорится, самые важные вещи — это не вещи, и не в деньгах счастье. И, наверное, надо просто найти свое дело, любить свою работу, свой город, регион. И, возможно, это станет взаимным.

Светлана Синцова