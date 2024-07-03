Политика

Выступающий за восстановление отношений с США кандидат победил на выборах президента Ирана

В Иране обнародованы результаты президентских выборов, второй тур которых состоялся накануне. По результатам подсчета 30,5 млн бюллетеней местный избирком назвал победителем Масуда Пезешкияна. Результат лидера президентской гонки – 16,4 млн голосов. Его конкурента по второму туру Саида Джалили поддержали 13,5 млн иранцев.

Внеочередные выборы были назначены в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Вертолет с президентом на борту разбился в холмистой местности 19 мая, когда Раиси возвращался после визита в Азербайджан. На борту находилось восемь человек, включая членов экипажа, президентскую охрану, главу МИД, имама Тебриза и губернатора Восточного Азербайджана, в этой иранской провинции и произошла катастрофа с вертолетом.

Раиси называли вероятным сменщиком аятоллы Али Хаменеи, в чьих руках в настоящий момент сосредоточена верховная власть над Ираном. Аятолла во время предвыборной компании выступал с критикой «некоторых кандидатов», выступающих за диалог с Западом.

Победитель выборов Масуд Пезешкиян известен своей реформаторской позицией, придерживается мнения о необходимости восстановления отношений с США и выступает за предоставление больших прав иранским женщинам. Ранее он занимал посты министра здравоохранения и вице-спикера парламента.