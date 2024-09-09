Более 100 псковичей прошли диспансеризацию у избирательных участков

146 человек вакцинировались против гриппа и 104 прошли профилактический осмотр в передвижных мобильных медицинских комплексах, установленных на площадке у избирательных участков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
В дни голосования - 6, 7 и 8 сентября - Избирательная комиссия Псковской области с региональным комитетом по здравоохранению реализовывала совместный проект.
«Избиратели, пришедшие на выборы, могли пройти профилактический осмотр, первичный этап диспансеризации, а также сделать прививку от гриппа. Первый опыт прошел успешно. Избиратели оценили полезное нововведение», - рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.