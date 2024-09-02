Сделать прививку от гриппа можно на 15 избирательных участках в Псковской области

Сделать прививку от гриппа можно на избирательных участках в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
В Единый день голосования Избирательная комиссия Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению реализует специальный проект: впервые у 15-ти избирательных участков установлены передвижные мобильные медицинские комплексы, предназначенные для проведения медицинских обследований и лечебно-профилактических мероприятий.
В частности, можно измерить уровень артериального и внутриглазного давления, уровень глюкозы и холестерина в крови, пройти ЭКГ, получить консультацию терапевта.
Здесь можно не только проверить здоровье, но и сделать прививку от гриппа.