Политика

Сделать прививку от гриппа можно на 15 избирательных участках в Псковской области

Сделать прививку от гриппа можно на избирательных участках в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

В Единый день голосования Избирательная комиссия Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению реализует специальный проект: впервые у 15-ти избирательных участков установлены передвижные мобильные медицинские комплексы, предназначенные для проведения медицинских обследований и лечебно-профилактических мероприятий.

В частности, можно измерить уровень артериального и внутриглазного давления, уровень глюкозы и холестерина в крови, пройти ЭКГ, получить консультацию терапевта.

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Здесь можно не только проверить здоровье, но и сделать прививку от гриппа.