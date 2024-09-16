Политика

Рейтингомер: переодевание в прыжке, сошествие благодати и на свободу с чистой совестью

Салют! Вас категорически приветствует Господин Рейтингомер — автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки.

На минувшей неделе наиболее активные участники региональной общественно-политической жизни приходили в себя от осенней избирательной кампании 2024 года. Партия власти, по сложившейся традиции, подтвердила сложившийся статус-кво, забрав примерно все, что хотела забрать. Оппозиция же не расстраивается — она и не рассчитывала на что-то большее, чем единичные локальные успехи. Г-н Рейтингомер хотел бы призвать лидеров оппозиционных партий более активно включаться в политические процессы, но давно понимает тщетность этих призывов. Кажется, всех все устраивает. Поэтому перейдем к оценкам конкретных действий псковских публичных персон за прошлую неделю.

-5 Денис Василенко

-5 получает руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко. Казалось бы, все хорошо у него и его организации — стабильный надежный заказчик, понятная перспектива работы на годы вперед. О таких условиях псковский бизнес может только мечтать. Но не тут-то было. ООО «ТихвинПроектРеставрация» обратилось в Арбитражный суд с иском к компании Дениса Василенко. Требует взыскать, ни много ни мало, 49 миллионов рублей за частично неоплаченные работы по размещению федерального молодежного лагеря в городе Печоры. Лагерь, отмечает истец, построен, работает по полной, а где деньги? Должок за вами, г-н Василенко, негодуют в ООО «ТихвинПроектРеставрация». Иск принят к производству. Суд разберется, кто прав, а кто ошибается. Но негативный фон АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», в любом случае, обеспечен.

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-4 Михаил Гавунас

Команда опального псковского олигарха Михаила Гавунаса проиграла очередной суд. Снова отказано ООО «Фавор» в признании права собственности на фундамент объекта незавершённого строительства на Рижском проспекте, 9. Г-н Рейтингомер полагает, что в этой истории пора ставить точку, утраченного Михаилу Гавунасу не вернуть. Тем более, что решение суда вступило в законную силу, а конструкцию здания фактически разобрали. Этот «фарш» будет невозможно «провернуть назад».

-3 Петр Алексеенко

Персек псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, как показалось Г-ну Рейтингомеру, осознал глубину падения партии по итогам муниципальных выборов. На круглом столе в эфире ПЛН-FM признал ошибки, вдумчиво рассуждал о необходимости их исправлять. После чего вернулся в обком, где ему товарищи, видимо, попеняли на чрезмерную самокритику. И тов. Алексеенко передумал каяться. Уже на следующий день обком выдал пресс-релиз в том духе, что все хорошо, выборы прошли для псковских коммунистов успешно, поставленные задачи выполнены. Г-н Рейтингомер только руками разводит, глядя на то, как персек переобулся в прыжке. Конечно, о работе над ошибками при таком подходе можно смело забывать.

-2 Наталья Ильина

Псковский госуниверситет снова привлек внимание широкой общественности. О научных достижения, как вы понимаете, речи не идет. В очередной, кажется, в третий раз ПсковГУ получил предупреждение за нарушения, допущенные при организации и проведении экзаменов для мигрантов. Кому-то этот факт может показаться несущественным, но один ректор столичного вуза уже лишился своей должности за аналогичные нарушения. Поэтому Наталье Ильиной пора бы наладить работу по экзаменации мигрантов. А то кто знает, сколько можно получать предупреждений от вышестоящего руководства, и не исчерпан ли уже лимит терпения.

-1 Станислав Суслов

Напомнил о себе экс-руководитель аппарата правительства области Станислав Суслов. Этот весьма нетипичный чиновник, продержавшийся на должности всего несколько месяцев, последние полгода постигал дзен в горах Алтая и прочих местах духовного совершенствования. На очередном этапе духовных практик на г-на Суслова снизошли благодать и просветление, по поводу чего он разразился признаниями в любви руководству Псковской области и региональному чиновничеству в целом. Как минимум, этот панегирик выглядит сильно запоздалым во времени, многим же он показался совершенно неуместным.

0 — Туристско-информационный центр Псковской области

«Нуль» получает коллективный разум Туристско-информационного центра Псковской области. Объявленный конкурс на должность директора организации не вызвал ажиотажа. Желающих сесть в директорское кресло просто не нашлось. Что же это за организация, которую никто не хочет возглавить, задается риторическим вопросом Г-н Рейтингомер? Так или иначе, такой расклад вызывает недоумение.

+1 Андрей Маковский

+1 получает депутат областного собрания от «Новых людей» Андрей Маковский. Парламентарий отказывается почивать на лаврах, приступил к освоению профессии радиожурналиста — стал соведущим программы «Сообразим на троих» в эфире ПЛН FM. Опыт следует признать удачным — г-н Маковский выглядел органично и убедительно в новом амплуа. Параллельно, как подметили многие, получил «трибуну» для регулярной раскрутки собственной персоны в одной из самых популярных программ на псковском радио.

+2 Евгений Васильев

Руководитель Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев избавился от нервирующей приставки ИО. Возможно, это лишь рутинная бюрократическая история, но Г-н Рейтингомер отмечает, что г-н Васильев весьма уверенно шагает вверх по региональной общественно-политической вертикали, постепенно выдвигаясь в число наиболее успешных и перспективных молодых лидеров Псковской области. Главное — не споткнуться.

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+3 Станистлав Стармолотов

+3 получает руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. На этот раз — за системную и грамотную работу по обновлению парка общественного транспорта Псковской области. Очередная партия новых автобусов поступит в регион в до конца года. Результат виден невооруженным глазом — все больше новых современных автобусов выходят на маршруты, а старые апокалиптического вида белые «Мерседесы» из лихих 90-х все реже пугают взор.

+4 Мария Грищук

Псковский перинатальный центр второй год подряд входит в топ-10 перинатальный центров страны. Бесспорно, в это заслуга главного врача учреждения Марии Грищук. Нечасто Г-н Рейтингомер пишет об успехах псковского здравоохранения, но здесь именно такой случай. Теперь остается не опускать эту планку, учитывая то, что борьба за демографию и повышение рождаемости в стране достигла небывалого прежде размаха.

+5 Олег Брячак

Главный бенефициар минувшей недели — лидер псковских справедливороссов Олег Брячак. Уголовное дело в отношении него закрыто, г-н Брячак признан невиновным. Позади 7,5 лет судов и борьбы. Теперь Олег Брячак не только имеет право на реабилитацию и компенсацию морального вреда, но и хороший повод для перезапуска политической карьеры, которая в последнее время, откровенно говоря, зашла в тупик. Г-н Рейтингомер осторожно ждет возвращения яркого Олега Брячака, каким он был во времена прежнего псковского губернатора.

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Таким вышел очередной обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз увидимся ровно через неделю.