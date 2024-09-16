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Рейтингомер: переодевание в прыжке, сошествие благодати и на свободу с чистой совестью

16.09.2024 18:41|ПсковКомментариев: 1

Салют! Вас категорически приветствует Господин Рейтингомер — автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки.

На минувшей неделе наиболее активные участники региональной общественно-политической жизни приходили в себя от осенней избирательной кампании 2024 года. Партия власти, по сложившейся традиции, подтвердила сложившийся статус-кво, забрав примерно все, что хотела забрать. Оппозиция же не расстраивается — она и не рассчитывала на что-то большее, чем единичные локальные успехи. Г-н Рейтингомер хотел бы призвать лидеров оппозиционных партий более активно включаться в политические процессы, но давно понимает тщетность этих призывов. Кажется, всех все устраивает. Поэтому перейдем к оценкам конкретных действий псковских публичных персон за прошлую неделю.

-5 Денис Василенко

-5 получает руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко. Казалось бы, все хорошо у него и его организации — стабильный надежный заказчик, понятная перспектива работы на годы вперед. О таких условиях псковский бизнес может только мечтать. Но не тут-то было. ООО «ТихвинПроектРеставрация» обратилось в Арбитражный суд с иском к компании Дениса Василенко. Требует взыскать, ни много ни мало, 49 миллионов рублей за частично неоплаченные работы по размещению федерального молодежного лагеря в городе Печоры. Лагерь, отмечает истец, построен, работает по полной, а где деньги? Должок за вами, г-н Василенко, негодуют в ООО «ТихвинПроектРеставрация». Иск принят к производству. Суд разберется, кто прав, а кто ошибается. Но негативный фон АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», в любом случае, обеспечен.

-4 Михаил Гавунас

Команда опального псковского олигарха Михаила Гавунаса проиграла очередной суд. Снова отказано ООО «Фавор» в признании права собственности на фундамент объекта незавершённого строительства на Рижском проспекте, 9. Г-н Рейтингомер полагает, что в этой истории пора ставить точку, утраченного Михаилу Гавунасу не вернуть. Тем более, что решение суда вступило в законную силу, а конструкцию здания фактически разобрали. Этот «фарш» будет невозможно «провернуть назад».

-3 Петр Алексеенко

Персек псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, как показалось Г-ну Рейтингомеру, осознал глубину падения партии по итогам муниципальных выборов. На круглом столе в эфире ПЛН-FM признал ошибки, вдумчиво рассуждал о необходимости их исправлять. После чего вернулся в обком, где ему товарищи, видимо, попеняли на чрезмерную самокритику. И тов. Алексеенко передумал каяться. Уже на следующий день обком выдал пресс-релиз в том духе, что все хорошо, выборы прошли для псковских коммунистов успешно, поставленные задачи выполнены. Г-н Рейтингомер только руками разводит, глядя на то, как персек переобулся в прыжке. Конечно, о работе над ошибками при таком подходе можно смело забывать.

-2 Наталья Ильина

Псковский госуниверситет снова привлек внимание широкой общественности. О научных достижения, как вы понимаете, речи не идет. В очередной, кажется, в третий раз ПсковГУ получил предупреждение за нарушения, допущенные при организации и проведении экзаменов для мигрантов. Кому-то этот факт может показаться несущественным, но один ректор столичного вуза уже лишился своей должности за аналогичные нарушения. Поэтому Наталье Ильиной пора бы наладить работу по экзаменации мигрантов. А то кто знает, сколько можно получать предупреждений от вышестоящего руководства, и не исчерпан ли уже лимит терпения.

-1 Станислав Суслов

Напомнил о себе экс-руководитель аппарата правительства области Станислав Суслов. Этот весьма нетипичный чиновник, продержавшийся на должности всего несколько месяцев, последние полгода постигал дзен в горах Алтая и прочих местах духовного совершенствования. На очередном этапе духовных практик на г-на Суслова снизошли благодать и просветление, по поводу чего он разразился признаниями в любви руководству Псковской области и региональному чиновничеству в целом. Как минимум, этот панегирик выглядит сильно запоздалым во времени, многим же он показался совершенно неуместным.

0 — Туристско-информационный центр Псковской области

«Нуль» получает коллективный разум Туристско-информационного центра Псковской области. Объявленный конкурс на должность директора организации не вызвал ажиотажа. Желающих сесть в директорское кресло просто не нашлось. Что же это за организация, которую никто не хочет возглавить, задается риторическим вопросом Г-н Рейтингомер? Так или иначе, такой расклад вызывает недоумение.

+1 Андрей Маковский

+1 получает депутат областного собрания от «Новых людей» Андрей Маковский. Парламентарий отказывается почивать на лаврах, приступил к освоению профессии радиожурналиста — стал соведущим программы «Сообразим на троих» в эфире ПЛН FM. Опыт следует признать удачным — г-н Маковский выглядел органично и убедительно в новом амплуа. Параллельно, как подметили многие, получил «трибуну» для регулярной раскрутки собственной персоны в одной из самых популярных программ на псковском радио.

+2 Евгений Васильев

Руководитель Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев избавился от нервирующей приставки ИО. Возможно, это лишь рутинная бюрократическая история, но Г-н Рейтингомер отмечает, что г-н Васильев весьма уверенно шагает вверх по региональной общественно-политической вертикали, постепенно выдвигаясь в число наиболее успешных и перспективных молодых лидеров Псковской области. Главное — не споткнуться.

+3 Станистлав Стармолотов

+3 получает руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. На этот раз — за системную и грамотную работу по обновлению парка общественного транспорта Псковской области. Очередная партия новых автобусов поступит в регион в до конца года. Результат виден невооруженным глазом — все больше новых современных автобусов выходят на маршруты, а старые апокалиптического вида белые «Мерседесы» из лихих 90-х все реже пугают взор.

+4 Мария Грищук

Псковский перинатальный центр второй год подряд входит в топ-10 перинатальный центров страны. Бесспорно, в это заслуга главного врача учреждения Марии Грищук. Нечасто Г-н Рейтингомер пишет об успехах псковского здравоохранения, но здесь именно такой случай. Теперь остается не опускать эту планку, учитывая то, что борьба за демографию и повышение рождаемости в стране достигла небывалого прежде размаха.

+5 Олег Брячак

Главный бенефициар минувшей недели — лидер псковских справедливороссов Олег Брячак. Уголовное дело в отношении него закрыто, г-н Брячак признан невиновным. Позади 7,5 лет судов и борьбы. Теперь Олег Брячак не только имеет право на реабилитацию и компенсацию морального вреда, но и хороший повод для перезапуска политической карьеры, которая в последнее время, откровенно говоря, зашла в тупик. Г-н Рейтингомер осторожно ждет возвращения яркого Олега Брячака, каким он был во времена прежнего псковского губернатора.

Таким вышел очередной обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз увидимся ровно через неделю.

Пресс-портрет
Гавунас Михаил Савельевич Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Васильев Евгений Сергеевич депутат Псковской городской Думы по округу №6, и.о. главного врача Детской областной клинической больницы
Теги: #регион60 #политика #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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