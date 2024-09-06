Общество

Брячак реабилитирован

Прекращено уголовное дело в отношении депутата Псковского областного Собрания депутатов Олега Брячака в связи с непричастностью к совершению преступления.

Ранее данное уголовное дело судьей городского суда было передано в прокуратуру с целю переквалификации на более тяжкое, однако Брячак обжаловал данное решение в областном суде, который установил, что судья вышла за пределы обвинения, и оснований для переквалификации не имеется.

По итогам следующего судебного процесса судья вынесла обвинительный приговор, Брячак его также обжаловал, и приговор был отменен в связи с несоответствием обвинения закону.

В 2023 году данное дело прекращалось за истечением сроков давности, однако Брячак обжаловал и это прекращение, в связи с тем, что оно не является реабилитирующем основанием, продолжил добиваться оправдательной формулировки и достиг желаемого результата.

Всего с момента возбуждения уголовного дела до момента его полного прекращения по реабилитирующим основаниям прошло 7,5 лет.