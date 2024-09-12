Общество

За неоплаченный молодежный лагерь в Печорах подрядчик требует с АНО «Возрождение» более 49 млн рублей

ООО «ТихвинПроектРеставрация» обратилось в суд с иском к АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» о взыскании более 49 миллионов рублей за частично неоплаченные работы по размещению федерального молодежного лагеря в городе Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение»

ООО «ТихвинПроектРеставрация» и АНО «Возрождение» заключили договор на выполнение полного комплекса работ по размещению федерального молодежного лагеря в Печорах.

Как следует из искового заявления, общество выполнило работы в полном объеме в установленный договором срок на сумму 229 223 633 рублей.

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С лета 2023 года построенный молодежный лагерь в городе Печоры используется по прямому назначению. Вместе с тем до настоящего времени заказчиком работы в полном объеме не оплачены, в связи с чем общество обратилось в суд о взыскании 49 908 198 рублей.

Предварительное и судебное заседания по делу назначено на 9 октября.