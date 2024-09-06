Общество

Евгений Васильев назначен главврачом детской областной больницы

Развитие отделения челюстно-лицевой хирургии и кадровые вопросы обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с новым главным врачом детской областной больницы Евгением Васильевым в ходе рабочей встречи. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В медучреждении он работает уже более 16 лет, с апреля исполнял обязанности руководителя, и теперь назначен главврачом по результатам конкурса», - рассказал Михаил Ведерников.

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Губернатор и Евгений Васильев обсудили вопросы, которые планируется решать в первую очередь.

Кадровые вопросы. В больнице наблюдается нехватка узких специалистов.

Работа института наставничества, благодаря которому подготовка среднего медперсонала производится непосредственно на рабочих местах.

Поставка оборудования. В больнице планируют развивать детскую хирургию, в частности, челюстно-лицевую.

В скором времени должно появиться отделение детской реабилитации.

Известно также, что заключено 9 договоров на целевое обучение ординаторов. Один из лучших студентов псковского вуза уже работает детским травматологом. Для привлечения медсестёр заключен договор с Псковским медицинским колледжем.