Евгений Васильев назначен главврачом детской областной больницы

Развитие отделения челюстно-лицевой хирургии и кадровые вопросы обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с новым главным врачом детской областной больницы Евгением Васильевым в ходе рабочей встречи. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«В медучреждении он работает уже более 16 лет, с апреля исполнял обязанности руководителя, и теперь назначен главврачом по результатам конкурса», - рассказал Михаил Ведерников.
Губернатор и Евгений Васильев обсудили вопросы, которые планируется решать в первую очередь.
Известно также, что заключено 9 договоров на целевое обучение ординаторов. Один из лучших студентов псковского вуза уже работает детским травматологом. Для привлечения медсестёр заключен договор с Псковским медицинским колледжем.