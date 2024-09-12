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Общество

«Сообразим на троих»: Итоги выборов, неведомые скрепы и против пони нет приема. ВИДЕО

12.09.2024 17:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 сентября. 

Как всегда, «соображальщики» обсудили с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Но кое-что, начиная с сегодняшнего выпуска, изменилось: в составе постоянных соведущих произошла замена, и компанию Константину Калиниченко и Александру Савенко теперь составляет кандидат политических наук, региональный парламентарий и партийный активист Андрей Маковский.

Темы сегодняшнего выпуска:

  • Итоги выборов. О чем свидетельствуют результаты избирательных кампаний в муниципалитетах Псковской области?
  • Неведомые скрепы. Что россияне понимают под традиционными ценностями и что не понимают?
  • Против пони нет приема. Почему власти вновь оказались бессильны против лошадниц, которые вопреки запрету катают детей в центре Пскова?
Теги: #сообразим на троих
Источник: Псковская Лента Новостей
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