Общество

«Сообразим на троих»: Итоги выборов, неведомые скрепы и против пони нет приема. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 сентября.

Как всегда, «соображальщики» обсудили с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Но кое-что, начиная с сегодняшнего выпуска, изменилось: в составе постоянных соведущих произошла замена, и компанию Константину Калиниченко и Александру Савенко теперь составляет кандидат политических наук, региональный парламентарий и партийный активист Андрей Маковский.

Темы сегодняшнего выпуска: