Политика

Председателя Собрания депутатов первого созыва выбрали в Усвятском округе

Председателем Собрания депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва избран Виктор Бонадыченко. Решение принято на организационной сессии районного Собрания депутатов 17 сентября. Это первое заседание нового состава депутатского корпуса после выборов, прошедших 8 сентября.

Фото здесь и далее: «Новая жизнь»

Также в ходе тайного голосования из состава депутатов был избран заместитель председателя Собрания – Елена Грибалева. Кроме того, утверждены составы двух постоянных комиссий по бюджету, налогам, сборам и социально-экономическому развитию района, в которую вошли Мария Феденкова, Виктор Лобанов, Марина Феденкова, Марина Колосовская, Евгений Карпов. Комиссия по нормотворческой деятельности и предметам ведения местного самоуправления будет работать в составе Леонида Романенко, Руслана Виноградова, Елены Грибалевой, Оксаны Рапотан, Лидии Игнатенко, пишет газета «Новая жизнь».

Напомним, по итогам голосования по единому избирательному округу допущены к распределению депутатских мандатов четыре избирательные объединения. У ЛДПР 5,56% голосов – 1 мандат, у партии «Единая Россия» 71,37% голосов – 6 мандатов, у партии «Яблоко» 10,38 % голосов – 2 мандата, у «Партии пенсионеров» 5,72% голосов – 1 мандат.

17 сентября организационные сессии прошли во всех пяти окружных собраниях, сформированных по итогам выборов, прошедших с 6 по 8 сентября в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах.

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