Политика

Председателем Собрания депутатов Дновского округа стал Геннадий Яружный

Председателем Собрания депутатов Дновского муниципального округа первого созыва стал Геннадий Яружный. 12 присутствовавших на сессии депутатов единогласно поддержали его кандидатуру.

Фото: «Дновец»

Геннадия Яружного в Дновском районе знают и уважают многие, пишет газета «Дновец». Он уже долгие годы является руководителем подразделения производственной компании «Дновский электромеханический завод». За его плечами - военное авиационно-техническое училище, служба в Вооружённых силах, работа в ОВД Дновского района. Трудился он и в качестве индивидуального предпринимателя, и на руководящих должностях в различных компаниях. На его счету - немало благотворительных дел на блалго города Дно и Дновского района.

Долгое время Геннадий Яружный возглавлял Собрание депутатов городского поселения «Дно». На выборы в Собрание депутатов Дновского муниципального округа его выдвинула партия «Единая Россия». Геннадий Яружный набрал больше всех голосов по одномандатному избирательному округу №3.

Напомним, 17 сентября организационные сессии прошли во всех пяти окружных собраниях, сформированных по итогам выборов, прошедших с 6 по 8 сентября в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах.