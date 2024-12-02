Политика

«Обратный отсчет»: Алексей Наумец об итогах года, работе сенатора и прогнозе на 2025-й. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 декабря.

Гость студии - член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о статусе сенатора, работе в Совете Федерации и ожиданиях от 2025 года.

Как складываются отношения Алексея Наумца с другими сенаторами? Какие из направлений работы сенатора он считает основными для себя? В чем видит свою главную задачу? Об этом и многом другом — в эфире.