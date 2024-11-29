Спорт

Олимпийский чемпион Александр Карелин готов приехать в Псков по первому приглашению — Алексей Наумец

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин готов приехать в Псковскую область по первому приглашению. Об этом сообщил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Александр Карелин - это мой сосед, в соседнем кабинете. Александр Александрович - это легенда. Он - визитная карта советского, российского спорта. Он всего добился своим трудом, я знаю, сколько сейчас сил он прикладывает для развития спорта, в том числе и детского спорта», - поделился сенатор.

Алексей Наумец добавил, что Александр Карелин готов приехать в Псковскую область по первому приглашению. «Он подтвердил, что готов приехать сюда», - подытожил член комитета по обороне и безопасности.