Общество

Алексей Наумец проведет Новый год в семейном кругу

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец проведет Новый год в семейном кругу, об этом он рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Сейчас времени больше, чем когда я служил в Вооруженных силах. Сейчас есть такое время, которое я могу посвятить своей семье. Новый год я буду встречать в семейном кругу, тихо, дома», - поделился член комитета по обороне и безопасности.

Алексей Наумец проведет Новый год со своей супругой, сыном, его семьей и внуком. «Мы собираемся дома, у нас наряженная елка, подарки. Как в советской, российской семье, когда все ждут этого праздника. Очень дорожу временем, когда мы собираемся все вместе», - подытожил сенатор.