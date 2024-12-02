Политика

Олег Грицаев вернулся к вопросам обороны РФ – Алексей Наумец

Экс-заместитель главы Гдовского района, бывший депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Грицаев вернулся к вопросам обеспечения обороны и безопасности страны. Об этом сообщил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы познакомились с Олегом Юрьевичем в 2004 году. Потом так сложилось, что он был заместителем командира 76-й дивизии. Вот если кого-то надо было мужеству учить, то его надо было все время держать за одно место, чтобы он что-нибудь не затворил, потому что это человек отчаянный, дерзкий», - рассказал сенатор.

Сейчас Олег Грицаев непосредственно участвует в подготовке личного состава к боевым действиям. «Он вернулся к вопросам обеспечения обороны и безопасности нашей страны. Он сейчас в зоне особого внимания», - подытожил Алексей Наумец.

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Напомним, депутаты Псковского областного Собрания досрочно прекратили полномочия Олега Грицаева на сессии регионального парламента 29 ноября 2023 года. Олег Грицаев – гвардии полковник в отставке, бывший заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, бывший первый заместитель генерального директора псковского аэропорта. В 2021 году его избрали в областное Собрание седьмого созыва в составе общеобластной части списка «Единой России». Олег Грицаев стал заместителем главы Гдовского района в декабре 2023 года, ушел с поста в феврале 2024 года.