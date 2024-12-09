Политика

«Дневной дозор»: Нужно ли России ввязываться в противостояние за пределами своих границ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Следует ли Российской Федерации вступать в конфронтацию за пределами своих рубежей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сирия переживает период чрезвычайной нестабильности и трансформации. Выражаясь терминологией пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, произошедшие события «удивили весь мир, и Россия не исключение». 27 ноября члены оппозиционных вооружённых формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб, к вечеру 7 декабря захватили несколько крупных городов, а утром 8 числа вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Башар Асад покинул пост президента Сирии, который занимал 24 года, а потом и страну, получив вместе с семьей политическое убежище в России.

По мнению экспертов, произошедшие события поставили под большой вопрос эффективность российского военно-политического присутствия в Сирии. Попросту говоря, наши силы будут вынуждены уходить оттуда, как в свое время СССР, а позже — США покинули Афганистан. 10 лет Россия вкладывала в поддержку режима Асада силы и средства, направляла в Сирию армейские подразделения. Четыре миллиона долларов в сутки, помноженные на 356 дней и на 10 лет — по оценкам некоторых экспертов, такова цена вмешательства в конфликт. И вот спустя десятилетие Россия не получает взамен своих усилий ничего - ни концессий, ни природных ископаемых, ни геополитического влияния на Ближнем Востоке. Наоборот, по мнению международных экспертов, наша страна понесла военно-дипломатические потери, и теперь ни о каком влиянии на Ближнем Востоке не может быть и речи. Отсюда вопрос: а должна ли Россия вообще ввязываться в противостояние за пределами своих границ, если оно может закончиться политическим фиаско, как это не раз бывало в нашей истории? Должны ли мы пытаться сохранять свой статус бывшей сверхдержавы, как СССР, стремиться со всем миром разговаривать на равных? Или лучше заниматься развитием своей страны, а не играть в игры больших дяденек? По крайней мере до тех пор, пока мы не окрепли и не получили возможность вернуть свои позиции на международной арене? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Не надо было России в Сирию заходить, это ошибка, убежден экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Нет там для нас настолько большого интереса, чтобы проводить такую дорогостоящую операцию. По его мнению, вовлечение России в дела Сирии, а также растрата времени и ресурсов - были излишни, шансов на то, что все это окупится, не было изначально. Хотя определенные плюсы для нашей страны в этом вмешательстве тоже были, полагает Евгений Михайлов. В целом же он считает потерю Сирии некритичной для России.

«Плюсы были в том, что Россия все-таки эффективно участвовала, когда там шли активные боевые действия. Россия фактически спасла режим, продемонстрировала боеспособность своей армии. Это, безусловно, укрепило авторитет России в арабском мире. В этом можно увидеть определённый положительный эффект. Однако в целом операция оказалась невыгодной. Потеря влияния в Сирии не так страшна, ведь эта страна нам не так уж и нужна. Поэтому давайте сделаем выводы и продолжим двигаться вперёд. Что касается державы, здесь надо исходить из национальных интересов. То если есть у нас определённые интересы, например, в Сирии, то мы должны их отстаивать, если это необходимо, в том числе с помощью силы. Если их не так много, то, конечно, не стоит вмешиваться и пытаться найти решение для каждой проблемы. Это неоправданно, потому что в России хватает других реальных проблем».

«Россия - великая держава. Она должна поддерживать отношения с другими странами. Вон сколько врагов у нас объявилось в последнее время», - отмечает председатель Совета ветеранов 76-й дивизии Юрий Соседов. Также он выступил за сохранение российских военных баз в Сирии.

«В стороне ни в коем случае нельзя оставаться. А вот то, что мы, грубо говоря, проиграли Сирию, это вопрос к нашему верхнему руководству и к разведке, которая такую информацию давала нашему руководителю. То, что базы сохранять надо, это однозначно. Американцы свои базы по всему миру разбросали и их сохраняют. А у нас не так много за границей баз. То, что в Сирии, это действительно наше достояние».

Россия в свое время сделала ставку на Сирию, потому что ей была жизненно необходима военно-морская и авиационная база на Средиземноморье, и единственным режимом, который такую базу мог предоставить, был режим Асада, рассуждает бизнесмен, «поэт и правдоруб» радио ПЛН FM Николай Рассадин. В то же время, по его мнению, строить долгосрочные отношения со странами нестабильными (а Сирия как раз такой и являлась) — это всегда рискованное предприятие, которое в корне может поменять ситуацию, что в общем-то и случилось. Николай Рассадин полагает, что Россия не сможет сохранить на территории Сирии своих баз. Не менее важный вопрос — должна ли Россия вести себя как сверхдержава?

«Сверхдержава — это не только военный потенциал страны, но в первую очередь это экономический потенциал. Потому что если мы хотим называться сверхдержавой, то мы должны в первую очередь сделать какой-то экономический фундамент. Ситуация в Сирии показала, во-первых, то, что мы не готовы распыляться, работать в нескольких направлениях. На всё силы России не хватит, экономика слишком слабая. Что будет дальше, не знаю. Пока Россия решает украинский вопрос, никаких других вопросов она решать не сможет. Поэтому то, что мы пытаемся работать по всему миру, доказывая кровь из носа и стуча себя пятками в грудь, что мы сверхдержава, это, конечно, сегодня неактуально. И все это прекрасно понимают. Это наши партнёры, турки условные, которые воспользовались ситуацией для того, чтобы решить сирийскую проблему курдов. И наши враги. Сегодня у нас с Израилем тоже не очень хорошие отношения. И они тоже воспользовались ситуацией, чтобы (решить) свою проблему Голанских высот. И создать буферную зону в борьбе с Хезболлой. Поэтому это очень серьёзный вопрос, к нему надо подходить очень серьёзно. Наше внешнеполитическое ведомство, с моей точки зрения, проваливает одну позицию за другой. И думаю, что в ближайшее время у нас в Средиземноморье не будет своих баз».

Режим Башара Асада пал из-за неэффективного руководства местными вооруженными силами и в результате ослабления экономики в Сирии, отмечает заместитель председателя Псковской городской Думы, гвардии полковник запаса, кавалер Ордена Красного Знамени и Красной звезды Владимир Воробьев. По его мнению, соваться в «разборки» нам нет никакого смысла. Надо налаживать отношения с новым руководством Сирии.

«Нужно установить хороший контакт с новой властью в Сирии. Там уже в настоящий момент назначен временно исполняющий обязанности премьер. Важно поддерживать с ними такие отношения, которые позволят нашим вооружённым силам чувствовать себя там в безопасности, а также будут препятствовать деградации ситуации и предотвратят угрозы в их адрес. В процессе за столом переговоров решить, как говорится, вопросы дальнейшего пребывания нашего контингента вооруженных сил в Сирии, и, как говорится, наладить вопросы взаимовыгодного сотрудничества, если это будет нам экономически выгодно».

Как показала сирийская ситуация, России рано играть в большие игры, считает первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. Чувствуется, что команда правительства не очень компетентна в некоторых военных и внешнеполитических вопросах, за исключением главы МИД Сергея Лаврова, полагает коммунист. В такой ситуации ему кажется более логичным, если Россия сосредоточится на решении внутренних проблем и не будет ввязываться в противостояние за пределами своих границ.

«Если сравнить с советской историей, наша страна, когда крепко стояла, как говорится, на ногах, оказывала помощь развивающимся странам, и поддержка была с их стороны тоже. В настоящее время, когда экономика нашей страны не очень, и когда много внутренних проблем, так увлекаться международными вопросами не стоит. Здесь, конечно, должна быть дальновидная политика, прогнозировать необходимо. А у нас всё получается наскоком. В результате мы приходим к таким результатам».

Мировая ситуация сегодняшнего дня диктует, что у внешней политики есть разные инструменты — не только дипломатические, но и связанные с военным присутствием, отмечает председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. К сожалению, есть достаточно много примеров, когда дипломатия оказывается бессильной, а обещания, данные лидерами некоторых стран, ничего не стоят или ведут к тому, чтобы нам было только хуже. Поэтому депутат поддерживает заход России в Сирию в 2015 году, не считает, что наша страна от этого проиграла, и уверен, что впредь у нее есть полное право защищать свои интересы любыми способами.

«Родина определила, что в 2015 году нам надо было идти в Сирию. Ребята вошли, решили поставленные задачи на благо нашей Родины. Может быть, и свершилось то, что мы оттуда ушли, ослабили свое влияние, но об этом сказал президент, мы же не можем все время за ручку их водить. Мы дали, мы помогли им встать, мы помогли оправиться, мы предложили помощь. Дальше местное правительство должно было само анализировать ситуацию и определять вектор своего будущего развития. Видно, были допущены значительные ошибки, хоть это привело к такому стремительному падению власти и, скажем так, предательству армии. Я не разделяю точку зрения, что мы допустили свои какие-то ошибки и просчеты в плане внешней политики и по вопросу Сирии в частности. Я думаю, наш МИД, наша внешняя разведка в этом плане работают. Эту ситуацию контролируют, и, я думаю, Совет безопасности тоже понимал, что это была необходимая мера. И в принципе, как сказал верховный главнокомандующий, мы свою задачу на тот период достигли. Мы помогли освободить значительную часть Сирии. Мы должны выводы сделать из сложившейся ситуации однозначно. Мы договорились, когда Советский Союз распался, что НАТО не будет приближаться к границам Российской Федерации. Мы видим, что ситуация абсолютно обратная. Мы должны защищать свои интересы, чтобы потом не было поздно. Не дай бог, чтобы те, кто сейчас громче всех кричит, потом не побежал в другую сторону и не сказал: "Надо было зайти туда, надо было сделать то, чтобы сейчас этого не было". Знаете, задним числом все очень умные. Я считаю, что нам следует сделать выводы из сложившейся ситуации. Возможно, были допущены некоторые просчёты. Однако в 2015 году мы уже доказали, что мы можем, если захотим».

В большие игры вообще не надо играть, уверен член-корреспондент Российской академии наук Валерий Гарбузов. Что же касается России, он усматривает в ее действиях признаки отложенного постимперского синдрома, который проявился спустя какое-то время после распада СССР и с которым достаточно долго придется жить нынешнему поколению россиян. Что Валерий Гарбузов подразумевает под понятием «постимперский синдром», - в его комментарии.

«Это такая тоска по утраченному величию, стремление вернуть былое могущество, которое охватило часть политической элиты страны и значительную часть населения, потому что с помощью средств массовой информации эти идеи о возврате утраченного, о том, чтобы вернуть свои сферы влияния или создавать новые - внедряются в массовое сознание населения годами, ежедневно и ежечасно, через ток-шоу, через пропагандистские передачи. Соответственно этому проводится и внешняя политика современной России, которая стремится расширить сферу своего влияния, создать новые поля геополитического влияния. Сирия — яркий пример того, как Россия стремится укрепить свои позиции на территории этого государства. Используя существующие противоречия, она пытается поддержать режим Асада, который правит страной уже четверть века. Цель России — укрепить влияние и использовать это в своих интересах. Но дело вот в чем: чтобы проводить такую глобальную геополитическую политику, нужно очень много условий, не только экономическая сила и военная мощь, но и стратегическое видение. А сегодня в России это дефицит. Поэтому в Сирии случилось то, что случилось. Когда мы видим такой результат, то, конечно, задаёмся вопросом: какова цена этой политики и была ли она вообще необходима? Непросчитанная, непродуманная, аналитически невыверенная. Вот это яркий пример того, как не надо строить международные отношения и внешнюю политику к отдельно взятому государству».

Какие уроки должна извлечь наша страна из сирийской ситуации? Прежде всего, убежден Валерий Гарбузов, Кремль должен глубоко осмыслить причины распада СССР, понять, наконец, что современная Россия — это не СССР, исходя из этого определить место страны в мире и не ввязываться в авантюры, которые могут закончиться сирийским вариантом.

«Экономически Россия не Советский Союз, она не равна Соединенным Штатам Америки, она не может выступать в роли супердержавы, разве что только когда речь идет о ядерном потенциале России. Поэтому, конечно, Россия должна была бы провести ревизию внешней политики эпохи Советского Союза и разработать совершенно новый курс, исходя из того, что Россия — большая страна, великая держава, у нее свои какие-то есть региональные интересы, прежде всего, и они связаны с интересами по периметру границы, потому что границы России надо защищать, это понятно, а всё остальное — это уже исходя из тех интересов, которые есть у России в том или ином регионе. Кстати говоря, неплохо бы вообще проанализировать опыт распада всех империй, как они переживали этот постимперский синдром. У меня такое впечатление, что Россия до сих пор не может приспособиться к той ситуации, которая сложилась после распада Советского Союза. Такие фантомные постимперские боли до сих пор ее будоражат. Это печально. Это очень плохо. Это отвлекает от более важных дел. Это отнимает время и интерес. Это не сосредоточивает ресурсы страны на внутренних проблемах, а их ничуть не меньше, чем проблем внешних. Потому что, понимаете, внутренние проблемы за нас ведь никто не решит. Они всегда должны быть на первом плане, а внешние должны быть подчинены решению внутренних проблем».

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Еще в начале ХХ века Петр Столыпин произнес свою знаменитую фразу «Дайте Государству (России) 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!». Тогда он имел ввиду экономическое развитие страны, но, судя по общению с нашими сегодняшними экспертами, большинство из них считают эту цитату применимой и к политике. Они выступают за то, чтобы Россия не вмешивалась во внешнеполитические истории, а провела работу над ошибками, сосредоточилась на своем развитии и на решении своих внутренних проблем. Как отметил Валерий Гарбузов, в мире достаточно много авторитарных стран, которые дают аномалии вроде сирийской. У власти там стоят политики, которую преследуют главную цель — прийти к власти и удерживать ее любой ценой. А цена, как показывает история, может быть очень большой.

Татьяна Иванова