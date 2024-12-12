Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Быть классным
Готовим сами Как в ресторане
Образовательная среда
Обследования без очередей и хамства
Покровский «Питейный квиз»
Господин Рейтингомер
«Легкая кухня»
«Истфакт» Ленин в Пскове
Что привезти из Пскова?
Защитить от хулиганов
От стекляшки до «чебурашки»
Третий этап Муниципальная реформа
оценка качества Псковских педагогов
Платное лечение
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Константин Калиниченко Публикаций: 352
12.12.2024 16:390 Постимперские фантомные боли 05.12.2024 16:243 Очковтирательство как система 28.11.2024 17:373 Ложное движение по замкнутому кругу 21.11.2024 17:020 Токсичные осколки 14.11.2024 17:265 Проклятая земля Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 05.12.2024 13:090 Интерактив: Девять кругов ада в «миграционке» 07.12.2024 13:3614 Бросить нельзя достроить. Хроники Северного обхода Пскова 05.12.2024 22:562 В Пскове водитель потерял сознание и устроил ДТП на улице Чудской 08.12.2024 18:404 Фотофакт: Новогодняя ель засияла в центре Пскова 09.12.2024 18:025 Рейтингомер: приговор за клевету, побег из политики и памятник Жириновскому в Пскове
Блоги / Константин Калиниченко

Постимперские фантомные боли

12.12.2024 16:39|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Чтобы сделать разумный выбор, надо прежде всего знать, без чего можно обойтись»

Иммануил Кант

Под занавес 2024 года значительная часть дорогих россиян снова погрузилась в перипетии геополитики. Да и как не погрузиться, когда в стране, которую мы по каким-то причинам считали союзником, случился государственный переворот, а свергнутый местный князек едва успел унести ноги. Разумеется, в Россию, куда же еще? Россия – щедрая душа, у нас страсть как любят устраивать на пожизненный пенсион свергнутых бывших глав государств. И вот уже самолет – конечно же российский Ил-76 – везет бывшего президента Сирии Башара Асада на родину медведей, водки и матрешки. Если когда-нибудь из Северной Кореи попрут «Блистательного товарища» Ким Чен Ына или свергнут аятоллу в Иране, ни секунду не сомневаюсь – их самолеты тут же возьмут курс на Москву. На месте политизированных граждан я бы составил перечень «банановых диктаторов» – их, как правило, свергают и, если не успевают отправить к праотцам, у них есть шанс проследовать в вынужденную эмиграцию. Думаю, со временем где-нибудь на Рублевке можно будет сформировать политическую богадельню из бывших и свергнутых.

«Имперские амбиции»

Самый правильный вопрос в этой ситуации: на кой черт нам сдалась эта Сирия? Большинство диванных политологов, которые в интернете уже четвертый день нам тужатся разъяснить стратегический смысл «Сирийского гамбита», еще неделю назад эту Сирию на глобусе не смогли бы отыскать. Какая-то богом забытая дыра на Ближнем Востоке, где все воюют против всех – то ли за религию, то ли за нефть, тут без пол-литры не разберешь. Глянул на досуге – оказывается, в Сирии нефть почти не добывают. Она там как бы есть, но все с утра до ночи воюют или ходят на митинги протеста, поэтому не до этой вашей нефти. Типичный такой ближневосточный мрак, где строят халифат в меру собственного понимания, и никто не работает.

Как по мне, от такого ближневосточного «фэн-шуя» нужно держаться как можно дальше. И уж, во всяком случае, не соваться туда, от греха подальше, пока они там сами не разберутся и не заживут, как нормальные люди.

Но у России – свой собственный путь. В какой-то момент, кажется, в 2015 году, мы сунулись в эту Сирию, поддержали этого Асада. Ну и увязли с головой. Я не великий стратег, поэтому допускаю, что в 2015 году в этом был какой-то смысл. Но отчего же опять, по старой русской традиции, забыли вовремя уйти? Вся эта суета с многократным взятием Пальмиры, концертом великого Гергиева на руинах в очередной раз освобожденного города, участием какого-то «ограниченного воинского контингента» на месте – зачем это все России и ее гражданам? Нам что, кусок выжженной пустыни показался райскими кущами?

Я, в общем, в курсе, что в Сирии расположены российские военные базы, которые, как говорят специалисты, служат «трамплином» для нашей экспансии в Африку. Это достаточно сильный аргумент. Но мы же в своем уме и понимаем, что военные базы в других странах – обычная мировая практика. Ни одна страна не станет содержать крайне непопулярный политический режим только ради того, чтобы там время от времени могли садиться российские самолеты.

Тогда зачем нам берег сирийский? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Это не что иное, как наши постимперские амбиции. Со времен царя Иоанна Васильевича Грозного Россия-матушка испытывает острые фантомные имперские боли. Есть органическая потребность диктовать свою волю всему мировому сообществу или, хотя бы, значительной его части. Менялись правители, династии, царскую империю поглотила советская. Даже в лихие 90-е, когда страну разрывало изнутри, а кузбасские шахтеры стучали касками на площади у Белого дома, помыслы сильных мира сего витали вокруг нового мирового порядка и активного участия России в нем. Самолеты там кто-то разворачивал над Атлантикой, в знак протеста против бомбежек Югославии. Правда, тогда вышел конфуз – блефовали с очень слабыми картами на руках, так что НАТО позволило себе не заметить Россию и вволю отбомбиться на почти беззащитной Югославии.

Теперь, конечно, ситуация несколько иная, беспомощной Россию в здравом уме никто не назовет. Но разве наличие серьезного военного потенциала обязывает нас ввязываться в дорогостоящие авантюры?

На самом деле, во внешней экспансии нет ничего плохого. Более того, активное участие в геополитике – первый признак сильного государства. Но есть нюанс.

Хорошо бы заниматься «чужим домом», толком обустроив собственный. Нам бы сосредоточиться на какое-то время на решении внутренних проблем. Петр Аркадьевич Столыпин, который в большом авторитете у нынешних поборников традиционных ценностей, однажды сказал: «Дайте Государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!» Правильно сказал, да только никогда не было у России этих 20 лет. А если для этого и складывались обстоятельства, так Россия тут же находила, во что ввязаться.

И ведь уверенной походкой ходим по тем же самым граблям, об которые еще СССР себе лоб расшиб. Содержали африканских голодранцев лишь для того, чтобы тягаться с США и доказывать, что мы «тоже можем». Ну и надорвались в итоге, а наши «африканские товарищи» мигом переметнулись под американское крыло, некоторые еще и смачно плюнули в нас напоследок. Глядишь, не кормили бы этих «строителей коммунизма» с Черного континента, а вкладывали деньги в собственную страну, может и не развалился бы СССР.

Неплохо бы еще вспомнить, как было мучительно больно и обидно, когда гибли советские люди в Афганистане. Больно – потому что гибли, обидно – потому что бессмысленно, ради того, чтобы местные нувориши могли пограбить свой народ, опираясь на советские штыки и рассказывая о преимуществах социализма, а дряхлые вожди Политбюро продолжали в старческом маразме мнить себя стратегами мировой политики.

Все это, по-моему, лежит на поверхности и не требует глубоких знаний и аналитических способностей. Просто спроецируйте геополитику на вашу собственную жизнь. Если вы будете постоянно решать чужие проблемы, вмешиваться в жизнь других людей, пытаясь ее то ли наладить, то ли переделать на свой лад, то вам некогда будет заниматься своей жизнью и собственным домом. Пока помогаете другим, в вашем доме будет царить хаос. Это, простите, аксиома. Вы же, наверное, не раз замечали, что у людей, пытающих устраивать чужую жизнь, своя абсолютно не устроена.

Ну и какой вывод? А такой, что все ясно и понятно, но ничего для нас не изменится. Потому что вот какой парадокс получается. С одной стороны, России категорически нельзя быть слабой. Слабая империя – это признак скорой смерти – или изнутри взорвется, как было с империей Александра Македонского, или внешние силы разорвут на части, как было с Древним Римом. С другой, стоит России окрепнуть и встать с колен на две точки опоры, как тут же она расчехляет имперские амбиции, идет устраивать новый миропорядок. Согласитесь, в этой формуле просто нет ни двадцати, ни двух лет покоя. Это самый настоящий замкнутый круг.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы нагрузку на сегодняшних школьников чрезмерной?
В опросе приняло участие 197 человек
12.12.2024, 20:040 Монтаж выставки портретов из собрания Псковского музея-заповедника почти завершен 12.12.2024, 20:000 Инсталляции в виде сердца поставят в Кунье и Великих Луках 12.12.2024, 19:400 В 2025 году псковичи хотят увеличения дохода и карьерного роста – опрос 12.12.2024, 19:390 Первый в России центр православного добровольчества открылся в Печорах
12.12.2024, 19:390 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 14 ноября 12.12.2024, 19:200 Условия содержания осуждённых проверили в колонии в псковском селе Середка  12.12.2024, 19:170 Многоквартирному дому установили новую крышу в Пскове 12.12.2024, 19:080 Юным псковичам торжественно вручили паспорта в честь Дня Конституции
12.12.2024, 19:000 За год в Псковской области закупили 52 единицы дорожной техники 12.12.2024, 18:460 В Псковской области организуют съемки программы «Играй, гармонь» 12.12.2024, 18:430 Жителей Пскова пригласили украсить елку для регионального конкурса 12.12.2024, 18:400 Настоящее и будущее псковских ТОСов стало темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
12.12.2024, 18:400 Путепровод в Пыталово отремонтировали по дорожному нацпроекту 12.12.2024, 18:390 Сергей Вострецов: Конституция — это не просто документ, это основа жизни 12.12.2024, 18:370 Псковский омбудсмен рассказал студентам о правах человека 12.12.2024, 18:330 Продавец требуется в магазин «Деревня Соловьи» в Пскове
12.12.2024, 18:330 «Три мудреца»: Поле чудес в стране дураков? ВИДЕО 12.12.2024, 18:290 В псковской деревне Неёлово-1 обнаружен бесхозный зеленый велосипед 12.12.2024, 18:280 Главный федеральный инспектор по Псковской области стал гостем программы «Обратный отсчет». ВИДЕО 12.12.2024, 18:270 Омбудсмен наградил членов избирательной комиссии в Гдовском районе
12.12.2024, 18:190 Главный федеральный инспектор по Псковской области поделился своей новогодней традицией 12.12.2024, 18:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 декабря 12.12.2024, 18:010 Главный федеральный инспектор рассказал, как взаимодействует с оппозиционными партиями в Псковской области   12.12.2024, 17:590 «Росгосстрах» подтвердил лидерство в страховании строений россиян — данные ЦБ
12.12.2024, 17:580 Глава псковского штаба комитета семей воинов Отечества получила благодарность от президента 12.12.2024, 17:512 Новым директором псковского завода «Титан-Полимер» назначен Павел Матыцын 12.12.2024, 17:470 Прогноз на 2025 год дал главный федеральный инспектор по Псковской области 12.12.2024, 17:440 Муниципальная реформа способствует развитию движения ТОС — Елена Тимашова
12.12.2024, 17:320 Госдума отклонила проект о нерабочем дне 31 декабря 12.12.2024, 17:210 Виктор Антонов: Наша жизнь складывается из постулатов, заложенных Конституцией 12.12.2024, 17:170 Музейщики из «Михайловского» погадали юным псковичкам на перстне, колоске и метле 12.12.2024, 17:160 Нет вариантов нецелевого расходования средств на проекты ТОСов — Елена Тимашова
12.12.2024, 17:040 Власти Эстонии ввели налог на безопасность 12.12.2024, 17:020 91-летняя женщина погибла в результате ДТП в Псковском районе 12.12.2024, 16:530 Требование снести рекламный экран на площади Ленина в Пскове рассматривают в апелляции 12.12.2024, 16:470 Псковские транспортные службы стали лидерами по использованию облачных сервисов в 2024 году 
12.12.2024, 16:450 Проблемы Псковской области обозначил главный федеральный инспектор  12.12.2024, 16:390 Постимперские фантомные боли 12.12.2024, 16:370 Александр Борисов поздравил псковичей с Днем Конституции 12.12.2024, 16:350 На Ольгинском мосту в Пскове возникли проблемы с освещением
12.12.2024, 16:240 Размер вознаграждений за добытых волков утвердили в Невельском округе 12.12.2024, 16:190 Историческую территорию Запсковья в Пскове включат в объединённую зону охраны 12.12.2024, 16:173 Требование демонтировать шлагбаум в Борисовичах признали законным 12.12.2024, 16:100 На «Ёлку желаний» в Госдуме попали пять писем из Псковской области
12.12.2024, 15:570 Важнейшее событие года назвал главный федеральный инспектор по Псковской области 12.12.2024, 15:520 Портал трудовых династий начал работу в Псковской области 12.12.2024, 15:503 Наталья Федорова о предложении преобразовать Псковский район в муниципальный округ 12.12.2024, 15:400 Жителя Пыталовского округа оштрафовали за оскорбление полицейского
12.12.2024, 15:330 Александр Братчиков: Согласительная комиссия по бюджету — эффективная форма работы 12.12.2024, 15:220 «Россети Северо-Запад» борются с кражей электроэнергии в Псковской области 12.12.2024, 15:200 Почти 700 ТОСов действуют на территории Псковской области 12.12.2024, 15:060 «Волшебные звуки арфы» впервые прозвучат в Псковском колледже искусств
12.12.2024, 15:030 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о настоящем и будущем псковских ТОСов 12.12.2024, 14:540 Фотокорреспондент ПЛН получила спецприз международного медиапроекта «Мгновения поиска» 12.12.2024, 14:410 Псковский район предложили преобразовать в муниципальный округ 12.12.2024, 14:390 Игорь Дитрих: Такой важный документ как Конституция должен иметь свой день в календаре
12.12.2024, 14:360 Глава СК РФ наградил Лукашенко медалью «За верность служебному долгу» 12.12.2024, 14:300 Пыталовский округ признан лучшим в СЗФО по обеспечению безопасности жизнедеятельности 12.12.2024, 14:220 Незаконно построенный псковичом дом подлежит сносу 12.12.2024, 14:200 Ежемесячное денежное вознаграждение назначили чемпионам РФ из Псковской области
12.12.2024, 14:080 Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения 12.12.2024, 13:560 На согласительной комиссии учли интересы всех политических партий — Андрей Маковский 12.12.2024, 13:490 Гражданская панихида и прощание с Валерием Павловым состоятся в псковском театре 12.12.2024, 13:411 Фотофакт: Березу украсили к Новому году в Пскове
12.12.2024, 13:290 Игорь Иванов: Конституция закрепила за нашей страной статус социального государства 12.12.2024, 13:270 В Петербурге госпитализировали псковича с ножевым ранением 12.12.2024, 13:120 Пскович попался на краже в Сочи и может сесть в тюрьму 12.12.2024, 13:100 Настоящее и будущее псковских ТОСов станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН
12.12.2024, 13:091 Видеофакт: Заплюсье занесло снегом 12.12.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Поле чудес в стране дураков? 12.12.2024, 13:010 Выход на лед запретили в Палкинском районе 12.12.2024, 12:561 Армен Мнацаканян: Вопросы геноцида поднимались после войны, но о них все забыли
12.12.2024, 12:480 Пассажирский теплоход «Метеор» стал лидером в голосовании за символы тысячерублевой купюры 12.12.2024, 12:401 Губернатор вручил псковичам государственные и ведомственные награды ко Дню Конституции 12.12.2024, 12:250 Оптовая стоимость куриного мяса стремительно выросла на 9% 12.12.2024, 12:150 Wildberries будет продавать билеты на поезда
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru