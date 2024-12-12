Блоги / Константин Калиниченко

Постимперские фантомные боли

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Чтобы сделать разумный выбор, надо прежде всего знать, без чего можно обойтись»

Иммануил Кант

Под занавес 2024 года значительная часть дорогих россиян снова погрузилась в перипетии геополитики. Да и как не погрузиться, когда в стране, которую мы по каким-то причинам считали союзником, случился государственный переворот, а свергнутый местный князек едва успел унести ноги. Разумеется, в Россию, куда же еще? Россия – щедрая душа, у нас страсть как любят устраивать на пожизненный пенсион свергнутых бывших глав государств. И вот уже самолет – конечно же российский Ил-76 – везет бывшего президента Сирии Башара Асада на родину медведей, водки и матрешки. Если когда-нибудь из Северной Кореи попрут «Блистательного товарища» Ким Чен Ына или свергнут аятоллу в Иране, ни секунду не сомневаюсь – их самолеты тут же возьмут курс на Москву. На месте политизированных граждан я бы составил перечень «банановых диктаторов» – их, как правило, свергают и, если не успевают отправить к праотцам, у них есть шанс проследовать в вынужденную эмиграцию. Думаю, со временем где-нибудь на Рублевке можно будет сформировать политическую богадельню из бывших и свергнутых.

«Имперские амбиции»

Самый правильный вопрос в этой ситуации: на кой черт нам сдалась эта Сирия? Большинство диванных политологов, которые в интернете уже четвертый день нам тужатся разъяснить стратегический смысл «Сирийского гамбита», еще неделю назад эту Сирию на глобусе не смогли бы отыскать. Какая-то богом забытая дыра на Ближнем Востоке, где все воюют против всех – то ли за религию, то ли за нефть, тут без пол-литры не разберешь. Глянул на досуге – оказывается, в Сирии нефть почти не добывают. Она там как бы есть, но все с утра до ночи воюют или ходят на митинги протеста, поэтому не до этой вашей нефти. Типичный такой ближневосточный мрак, где строят халифат в меру собственного понимания, и никто не работает.

Как по мне, от такого ближневосточного «фэн-шуя» нужно держаться как можно дальше. И уж, во всяком случае, не соваться туда, от греха подальше, пока они там сами не разберутся и не заживут, как нормальные люди.

Но у России – свой собственный путь. В какой-то момент, кажется, в 2015 году, мы сунулись в эту Сирию, поддержали этого Асада. Ну и увязли с головой. Я не великий стратег, поэтому допускаю, что в 2015 году в этом был какой-то смысл. Но отчего же опять, по старой русской традиции, забыли вовремя уйти? Вся эта суета с многократным взятием Пальмиры, концертом великого Гергиева на руинах в очередной раз освобожденного города, участием какого-то «ограниченного воинского контингента» на месте – зачем это все России и ее гражданам? Нам что, кусок выжженной пустыни показался райскими кущами?

Я, в общем, в курсе, что в Сирии расположены российские военные базы, которые, как говорят специалисты, служат «трамплином» для нашей экспансии в Африку. Это достаточно сильный аргумент. Но мы же в своем уме и понимаем, что военные базы в других странах – обычная мировая практика. Ни одна страна не станет содержать крайне непопулярный политический режим только ради того, чтобы там время от времени могли садиться российские самолеты.

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Тогда зачем нам берег сирийский? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Это не что иное, как наши постимперские амбиции. Со времен царя Иоанна Васильевича Грозного Россия-матушка испытывает острые фантомные имперские боли. Есть органическая потребность диктовать свою волю всему мировому сообществу или, хотя бы, значительной его части. Менялись правители, династии, царскую империю поглотила советская. Даже в лихие 90-е, когда страну разрывало изнутри, а кузбасские шахтеры стучали касками на площади у Белого дома, помыслы сильных мира сего витали вокруг нового мирового порядка и активного участия России в нем. Самолеты там кто-то разворачивал над Атлантикой, в знак протеста против бомбежек Югославии. Правда, тогда вышел конфуз – блефовали с очень слабыми картами на руках, так что НАТО позволило себе не заметить Россию и вволю отбомбиться на почти беззащитной Югославии.

Теперь, конечно, ситуация несколько иная, беспомощной Россию в здравом уме никто не назовет. Но разве наличие серьезного военного потенциала обязывает нас ввязываться в дорогостоящие авантюры?

На самом деле, во внешней экспансии нет ничего плохого. Более того, активное участие в геополитике – первый признак сильного государства. Но есть нюанс.

Хорошо бы заниматься «чужим домом», толком обустроив собственный. Нам бы сосредоточиться на какое-то время на решении внутренних проблем. Петр Аркадьевич Столыпин, который в большом авторитете у нынешних поборников традиционных ценностей, однажды сказал: «Дайте Государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!» Правильно сказал, да только никогда не было у России этих 20 лет. А если для этого и складывались обстоятельства, так Россия тут же находила, во что ввязаться.

И ведь уверенной походкой ходим по тем же самым граблям, об которые еще СССР себе лоб расшиб. Содержали африканских голодранцев лишь для того, чтобы тягаться с США и доказывать, что мы «тоже можем». Ну и надорвались в итоге, а наши «африканские товарищи» мигом переметнулись под американское крыло, некоторые еще и смачно плюнули в нас напоследок. Глядишь, не кормили бы этих «строителей коммунизма» с Черного континента, а вкладывали деньги в собственную страну, может и не развалился бы СССР.

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Неплохо бы еще вспомнить, как было мучительно больно и обидно, когда гибли советские люди в Афганистане. Больно – потому что гибли, обидно – потому что бессмысленно, ради того, чтобы местные нувориши могли пограбить свой народ, опираясь на советские штыки и рассказывая о преимуществах социализма, а дряхлые вожди Политбюро продолжали в старческом маразме мнить себя стратегами мировой политики.

Все это, по-моему, лежит на поверхности и не требует глубоких знаний и аналитических способностей. Просто спроецируйте геополитику на вашу собственную жизнь. Если вы будете постоянно решать чужие проблемы, вмешиваться в жизнь других людей, пытаясь ее то ли наладить, то ли переделать на свой лад, то вам некогда будет заниматься своей жизнью и собственным домом. Пока помогаете другим, в вашем доме будет царить хаос. Это, простите, аксиома. Вы же, наверное, не раз замечали, что у людей, пытающих устраивать чужую жизнь, своя абсолютно не устроена.

Ну и какой вывод? А такой, что все ясно и понятно, но ничего для нас не изменится. Потому что вот какой парадокс получается. С одной стороны, России категорически нельзя быть слабой. Слабая империя – это признак скорой смерти – или изнутри взорвется, как было с империей Александра Македонского, или внешние силы разорвут на части, как было с Древним Римом. С другой, стоит России окрепнуть и встать с колен на две точки опоры, как тут же она расчехляет имперские амбиции, идет устраивать новый миропорядок. Согласитесь, в этой формуле просто нет ни двадцати, ни двух лет покоя. Это самый настоящий замкнутый круг.

Константин Калиниченко