Политика

«Собственной персоной» с Олегом Брячаком: Куда исчезла «Справедливая Россия»? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 января.

Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о ситуации в региональном отделении партии, об исчезновении ее и самого Олега Брячака из публичной плоскости, о проблемах и планах псковских эсеров, в том числе относительно участия в выборах в этом и следующем году.

Также в эфире были затронуты и другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.