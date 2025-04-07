Псковское «Яблоко» намерено повторно зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума в Себежском районе

11 случаев пала травы зафиксировали за сутки в Псковской области

«Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы

Псковичи могут принять участие в конкурсе творческих работ «Памяти героев верны!»

В ГД внесут проект об освобождении части работающих женщин от уплаты НДФЛ

На праймериз «Единой России» в Пскове заявлен второй кандидат Антон Мороз

Почти 3 550 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

Вернуть первоначальную красоту наружному декору Троицкого собора в Пскове планируют при реставрации

Полосу движения перекроют на улице Труда в Пскове до 14 апреля

Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина

Анастасия Повторейко о принятых на минувшей сессии законопроектах и молодежной политике