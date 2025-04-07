Псковское «Яблоко» намерено повторно зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума в Себежском районе

Псковское отделение партии «Яблоко» намерено повторно зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
«Инициативная группа из Себежского района намерена повторно подать пакет документов», – следует из заявления партии.
Ранее стало известно, что Избирательная комиссия Псковской области отказала в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове.
Псковское «Яблоко» будет оспаривать в суде это решение.